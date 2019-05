Traffico Roma del 21-05-2019 ore 09 | 30

romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2019) VIABILITÀMARTEDI’ 21 MAGGIOORE 09:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA ILE’ FORTEMENTE PENALIZZATO DA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA CON LUNGHE CODE CHE PARTONO DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD . ALTRE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA PERTRA LAFIUMICINO E LA PONTINA E TRA IL BIVIO PER LAL’AQUILA E LA TIBURTINA. DISSFICOLTA’ SONO SEGNALATE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E QUELLO PER LA TIBURTINA ED ANCORA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA LUNGHE CODE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO A LAVORI SULLA VIA SALARIA DIREZIONE CENTRO DA POCO PRIMA IL RACCORDO ANULARE FINO ALLO SVINCOLO PER ...

MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - via Anagnina in prossimità Grande Raccordo Anulare #traffico rallentato causa #incidente in direzione Centro Ci… - PLRomaCapitale: #Roma - via Anagnina in prossimità Grande Raccordo Anulare #traffico rallentato causa #incidente in direzione Centro Città