Serie A | ultimo turno | ridotto il tempo di attesa delle squadre

Il Tribunale Figc sentenzia : Palermo all’ultimo posto e retrocessione in Serie C - ma occhio ai ricorsi : Arriva la batosta per il Palermo, retrocessione in Serie C sentenziata dal Tribunale federale, ma siamo solo al primo grado della giustizia sportiva retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie B appena concluso, quindi in Serie C. E’ questa la sanzione decisa nei confronti del Palermo dal Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, per l’illecito amministrativo che ...

Il Tribunale Figc sentenzia : Palermo all’ultimo posto - retrocesso in Serie C : Arriva la batosta per il Palermo, retrocessione in Serie C sentenziata dal Tribunale federale, ma siamo solo al primo grado della giustizia sportiva Retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie B appena concluso, quindi in Serie C. E’ questa la sanzione decisa nei confronti del Palermo dal Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, per l’illecito amministrativo che ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Forte dei Marmi in finale! Vinta gara-5 contro Valdagno all’ultimo respiro : Le semifinali play-off della Serie A1 di Hockey pista 2019 si sono concluse nel modo più bello possibile, con la gara-5 tra Forte dei Marmi e Valdagno che ha espresso un gioco emozionante e convincente, per quella che può essere definita tranquillamente come la partita più bella dell’anno. Avvio di gara in favore dei rosso-blu, capaci di portarsi sul 3-0 nel primo tempo, grazie alle reti di Marti Casas, Jordi Burgaya e Federico Ambrosio, ...

Fiorentina-Milan - Torino-Sassuolo e l’ultimo turno di Serie BKT nel weekend DAZN : Il weekend che si apre stasera su DAZN sarà ricchissimo di sport. Saranno infatti oltre 60 gli eventi che la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati, live e in modalità on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, motori, rugby e baseball. Programmazione weekend DAZN – Spiccano Fiorentina – Milan e Torino – […] L'articolo Fiorentina-Milan, Torino-Sassuolo e l’ultimo turno di Serie ...

Monza beffato all'ultimo in Coppa Italia di Serie C : Silvio Berlusconi non vince più : Il pallone non ne vuol proprio sapere di rimbalzare dalla parte di Silvio Berlusconi. Uscito di scena malvolentieri dal suo Milan, il Cavaliere non aveva saputo resistere a lungo al richiamo di Eupalla e, sotto braccio al fido Adriano Galliani, aveva deciso che il miracolo rossonero poteva essere ri

Coppa Italia Serie C - delirio Viterbese all’ultimo respiro contro il Monza : vittoria finale e playoff : Coppa Italia Serie C – Si è concluso il match valido per la Coppa Italia di Serie C, sono scese in campo Viterbese e Monza. La squadra del presidente Berlusconi beffata nel finale e che manca la qualificazione alla fase Nazionale, dovrà così affrontare anche i primi due turni della fase dei playoff. L’accesso ai playoff della Viterbese sembrava certo già nella regular season, poi i tanti impegni ravvicinati hanno sicuramente ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Sono arrabbiato per le espulsioni - ci manca un ultimo scatto» : MILANO - Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic , dopo il ko contro il Milan a San Siro, esordisce così a Sky Sport: "Abbiamo fatto un'ottima gara. Nel primo tempo avremmo meritato di essere almeno due gol sopra e invece siamo andati in svantaggio prima dell'intervallo" . Oggi i rossoblu emiliani hanno ...

Serie B : campionato all'ultimo respiro - patron del Pescara chiede slittamento dei playoff : In Serie B, la 37a e penultima giornata della regular season si chiuderà col posticipo serale di questo lunedì, con l'emozionante sfida allo 'Zaccheria' di Foggia tra i locali ed il Perugia, in una gara che potrebbe decidere, per le due contendenti, le sorti del campionato. E' un finale di stagione che stabilirà, nell'ultima giornata, la squadra che accompagnerà il Brescia in Serie A e chi sarà la terza squadra a retrocedere, prima della disputa ...

Basket femminile - Finale scudetto Serie A1 2019 : Allie Quigley sentenza nell’ultimo quarto - Schio fa sua gara-1 contro Ragusa : E’ il Famila Schio a vincere la prima gara della Finale scudetto di Serie A1 2018-2019. Le ragazze di coach Pierre Vincent hanno superato con il punteggio di 69-64 la Passalacqua Ragusa, dopo un match in cui sono state costrette a inseguire per quasi tutto il tempo. Decisivo l’ultimo quarto di Allie Quigley, autrice di 21 punti; per il Famila in doppia cifra anche Jantel Lavender con 15 e Sandrine Gruda con 12 (e 10 rimbalzi). Non ...

Diretta Catanzaro Viterbese/ Streaming video e tv : l'ultimo recupero - Serie C - : Diretta Catanzaro Viterbese Streaming video e tv: orario, risultato live, quote e probabili formazioni della partita di Serie C, recupero del girone C.

Figliomeni : incendio discarica Collatino ultimo di lunga Serie - era prevedibile : Roma – “Il vastissimo incendio di una discarica di rifiuti accaduto ieri sera nel quartiere Collatino, nei pressi della stazione Togliatti, e’ l’ultimo di una lunga serie di roghi tossici che quotidianamente vengono appiccati nel quartiere Est della citta’ e che abbiamo ripetutamente ed inutilmente denunciato insieme al comitato di quartiere Tor Sapienza”. “Abbiamo piu’ volte chiesto alle ...

Serie B - Romagnoli all'ultimo respiro : il Brescia passa a Livorno : Corini: "Dato un segnale al campionato" Livorno-Brescia 0-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Stellone elimina Bucchi dalla... Serie B, Nestorovski e Puscas...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : San Martino di Lupari si scatena nell’ultimo quarto e vola in semifinale : Grazie ad una clamoroso ultimo quarto la Fila San Martino di Lupari si qualifica per la prima semifinale della sua storia nei Playoff di Serie A1. Le venete hanno sconfitto 75-68 al termine di una partita che ha visto le padrone di casa inseguire per trenta minuti, per poi scatenarsi negli ultimi dieci con un pazzesco parziale di 26-11. Mattatrice dell’incontro un’eccezionale Tyaunna Dominique Marshall da 24 punti, top scorer della ...

Torna in campo la Serie A per l’ultimo turno infrasettimanale : le quote William Hill per la 30ª Giornata : Da Milan-Udinese ad Atalanta-Bologna, passando per Roma-Fiorentina: i pronostici di William Hill per la 30ª Giornata Appena concluso il weekend valido per la ventinovesima Giornata di Serie A, si riparte subito con un nuovo round di incontri. A scandire il turno infrasettimanale ci sarà William Hill, pronto a offrire le sue Migliori quote insieme alle strabilianti quote Maggiorate. Inoltre, il bookmaker, in gioco dal 1934, raddoppia il ...