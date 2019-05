In chiesa l' elemosina ora si fa con il pos E si può anche detrarre dalle tasse

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Non era mai successo prima in Italia. Niente più cassette delle offerte, ora per accendere un cero alla Madonna basta una strisciata sul pos. Che poi c’èla ricevuta e si può scaricare.L’iniziativa è stata presa a Chioggia, dove in ben tre chiese è apparso lo strumento per le transazioni economiche. È la prima iniziativa del genere nel nostro paese. Come riporta il Corriere della Sera:Il menù a tendina del touchscreen luminoso parla da solo: offerta candela, offerta messa, offerta libera. Tocchi «offerta candela» e si moltiplicano le opzioni: 1 euro, 2 euro, 3 euro, altro. Sfiori «offerta messa» e la ottieni con una donazione standard di 10 euro. E con l«offerta libera» digiti l’importo che vuoi. Impostata la cifra, sfili la tessera dal portafoglio. Se è ...

