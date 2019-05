Huawei sta per lanciare il proprio sistema operativo con un suo store di app

Decisa e orgogliosa la risposta di Huawei a Google e Trump : le ultime sul 5G : Si parla tanto in queste ore della diatriba che vede coinvolta Huawei con Honor, in riferimento alla diatriba con Google e più in generale Trump. Tra ieri e oggi tutti si sono soffermati sugli effetti potenziali, per quanto riguarda la questione della fornitura di ulteriori aggiornamenti software, tralasciando invece la causa. La vicenda trae origine dei recenti investimenti di Huawei sul fronte 5G, con gli Stati Uniti che senza girarci troppo ...

Blocco di Huawei negli Stati Uniti rimandato di 90 giorni per limitare disagi e problemi : Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova ordinanza relativa a Huawei, che posticipa di 90 giorni il divieto per le aziende statunitensi di fare affari con il colosso cinese. Questo non modifica il divieto imposto dal presidente Donald Trump per motivi di sicurezza nazionale, ma fornisce alle parti in causa il tempo per limitare, per quanto possibile, i disagi per i consumatori e le imprese. “La Temporary ...

Risposta coi fatti per Huawei P10 Plus : via all’aggiornamento di maggio in Europa : Non poteva arrivare in un momento migliore l'aggiornamento di maggio per tutti coloro che in questi due anni hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Plus, come potrete notare anche dall'approfondimento che mi appresto a portare alla vostra attenzione questo martedì. Il device, infatti, sta ricevendo una patch per certi aspetti insperata, considerando sia il silenzio che ha accompagnato il modello dal punto di vista software nel corso delle ...

A seguito della decisione del presidente Donald Trump di bandire la vendita di tecnologia a Huawei da parte di società americane, il colosso cinese ha registrato un durissimo colpo con la comunicazione di Google di sospendere il supporto per la versione commerciale del sistema operativo Android. La notizia è trapelata per prima da Reuters

Minaccia Huawei - gli Usa sbarrano la porta : cosa sta facendo il resto del mondo? : L’attacco finale di Trump a Huawei è solo l’ultimo passo. In questi mesi, dopo il bando per la realizzazione del 5G, era partito il pressing sulle ambasciate di mezzo mondo affinché altri Paesi facessero la stessa scelta. Come si sono mossi gli altri Paesi?...

Trump inserisce Huawei in lista nera per motivi di sicurezza. Colosso cinese - divieto a operare lascerà gli americani indietro nel 5G : Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara una "emergenza nazionale" e impedisce alle società statunitensi di utilizzare le apparecchiature di telecomunicazione fatte da aziende straniere che presentano un rischio per la sicurezza nazionale. Nell'ordine non viene nominata alcuna società nello specifico, ma di fatto questo apre la strada al divieto di fare affari con la Huawei Technologies Co. in Cina. L'ordine ...

Huawei bandita dagli Usa : cinesi in lista nera/ Replica "Danneggeranno loro stessi" : Huawei è stata bandita dagli Usa e inserita nella lista nera delle aziende con cui è vietato fare affari. La Replica di Pechino "Danneggiano loro"

Usa - Trump dichiara stato di emergenza a tutela delle reti tlc : “Huawei è un rischio per la sicurezza nazionale” : Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a tutela delle reti di comunicazione. Con un ordine esecutivo, il presidente ha autorizzato il Dipartimento per il commercio ad impedire alle società statunitensi di commerciare con determinati fornitori esteri. Il Dipartimento, poche ore dopo la decisione di Trump, ha reso noto di aver aggiunto la compagnia di telecomunicazioni cinese Huawei e i suoi affiliati nella lista delle società ...

Trump continua l'attacco alla Cina Huawei inserita nella lista nera : Altro che accordo commerciale. Il colosso cinese delle tlc Huawei e 70 sue affiliate sono state inserite dagli Usa nella lista nera. Una vera e propria dichiarazione di guerra di Trump Segui su affaritaliani.it

Huawei inserita da Usa in lista nera : 01.20 Il colosso delle tlc cinese Huawei e 70 sue affiliate sono state inserita dagli Usa nella lista nera delle imprese commerciali. La mossa, annunciata dal ministro del Commercio statunitense, Wilbur Ross renderà più difficile per Huawei comprare parti e componenti dalle società americane. La decisione, appoggiata dal presidente Trump "impedirà che la tecnologia americana venga utilizzata da imprese straniere in un modo tale da minare la ...

