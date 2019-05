TelevideoRai101 : Fiamme in clinica psichiatrica: 2 morti -

Due persone sono morte in un incendio divampato nella nella casa di cura Villa Serena a Città Sant'Angelo (Pescara). Le vittime sarebbero un 51enne di Vasto (Chieti) e un 63enne di Roccamontepiano (Chieti)carbonizzati. Il personale sanitario della struttura è invece riuscito a mettere in salvo una terza persona che era nella stanza. Non ci sono feriti.Una settantina i pazienti evacuati. Accertamenti sono in corso sulle cause del rogo.I vigili del fuoco hanno spento l'incendio.(Di martedì 21 maggio 2019)