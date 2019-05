F1 | GP Montecarlo 2019 | il programma del fine settimana e gli orari tv su Sky e TV8

F1 - GP Monaco 2019 : i precedenti della Ferrari a Montecarlo : Il circus della F1 si prepara per la sessantaseiesima edizione del GP di Monaco sull’iconico circuito cittadino di Montecarlo, che ospita il campionato del mondo ininterrottamente dal 1955. Nonostante la configurazione del tracciato non permetta molti sorpassi e spesso all’occhio dello spettatore lo spettacolo offerto in pista non sia dei più palpitanti, l’evento al Principato è un appuntamento d’ineguagliabile fascino ...

F1 - GP Monaco 2019 : a Montecarlo la Mercedes può infliggere il colpo di grazia alla Ferrari : Non siamo nemmeno arrivati alla fine del mese di maggio che il Mondiale 2019 di Formula Uno rischia essere già ampiamente deciso. No, non si sa già il nome del nuovo campione, ma se anche a Montecarlo si dovesse vedere nuovamente una doppietta Mercedes, per la Ferrari sarebbe già tempo di pensare alla prossima annata. Prematuro? Amaro? Forse, ma i numeri parlano chiaro. Sia nella classifica piloti, sia in quella costruttori, infatti, siamo quasi ...

F1 - GP Monaco 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Montecarlo : Il Mondiale di Formula Uno 2019 riprende la propria corsa nel prossimo weekend e sarà la volta dell’appuntamento più glamour del Circus, ovvero quello del GP di Monaco. Lungo le vie strette del Principato si assisterà ad una corsa ricca di fascino, nella quale dietro ogni curva c’è il rischio di terminare anzitempo la propria gara. I favori del pronostico, neanche a dirlo, sono tutti per la Mercedes. La scuderia di Brackley ha ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : va in scena la rivincita di Montecarlo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

F1 - GP Monaco 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Montecarlo! : Dopo il quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno appena concluso, il Circus chiude armi e bagagli e si prepara per il fine settimana più glamour della propria annata. Si va a Montecarlo per il Gran Premio di Monaco, sesta tappe della stagione per quanto riguarda la massima categoria del motorsport. Chi saprà brillare tra muretti e guard-rail delle viuzze della cittadina della Costa Azzurra? Il fine settimana del Gran Premio di ...

Festival della tv di Montecarlo 2019 : prime news sugli ospiti : Grande attesa per la nuova edizione del Festival della Tv di MONTECARLO, dal 14 al 18 giugno 2019. La celebre kermesse ospiterà Sharon Case e Camlym Grimes, star di Febbre d’Amore, la soap più vista negli Stati Uniti da oltre 30 anni (è giunta al 46° anno di programmazione) nonché cugina di Beautiful, firmata dagli stessi produttori. E proprio della saga dei Forrester, peraltro, sarà presente una nutrita rappresentanza del cast. Anche ...

Tennis - ATP Barcellona 2019 : Fabio Fognini dà forfait dopo il trionfo a Montecarlo : Fabio Fognini ha deciso e rinuncia al “Barcelona Open Banco Sabadell”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.609.135 euro in corso sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna. Il nostro portacolori, reduce dal successo nel Masters 1000 di Montecarlo, aveva manifestato poco dopo l’atto conclusivo vinto contro il serbo Dusan Lajovic forti perplessità circa la partecipazione a questo evento per problematiche fisiche. Pertanto, ...

Tennis - Ranking ATP (22 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 dopo il trionfo a Montecarlo : Va in archivio una settimana che ci rimarrà nel cuore e nel cervello per quanto concerne i nostri colori. Il Masters 1000 di Montecarlo ha avuto, infatti, una valenza storica per l’Italia visto il successo finale di Fabio Fognini e i quarti di finale raggiunti da Lorenzo Sonego. Riscontri che hanno avuto dei riflessi importanti anche nella graduatoria mondiale. Fognini, infatti, ha guadagnato sei posizioni ed è ora n.12 del mondo, nuovo ...

Masters 1000 Montecarlo 2019 : un titolo che vale una carriera. La trionfale cavalcata di Fabio Fognini : Finalmente Fabio Fognini! Cinquantuno anni dopo la terra rossa di Montecarlo si tinge d’azzurro e lo fa grazie ad un ragazzo che vive a pochi chilometri dal Principato, in quello che per lui è praticamente il torneo di casa. Il nono titolo della carriera è sicuramente il più bello, il più importante ed il significativo per Fognini, che è diventato il primo italiano della storia a vincere un Masters 1000. Sembrava essere una stagione ...

Masters1000 Montecarlo 2019 - Fabio Fognini regala all’Italia un trionfo che mancava dal 1968! : 51 anni. Tanti ce ne sono voluti perché un italiano tornasse a vincere il torneo di Montecarlo. Il nome è quello di Fabio Fognini, che a 31 anni si è regalato la più grande soddisfazione della carriera fino a questo momento. Dopo la premiazione, il ligure ha avuto modo di trascorrere qualche momento con l’ultimo nostro giocatore a vincere nel Principato: Nicola Pietrangeli, che in molti ritengono, e probabilmente non a torto, il maggior ...

Ultime Notizie/ Ultim'ora oggi - Fognini vince torneo a Montecarlo - 21 aprile 2019 - : Ultime Notizie, Ultim'ora di oggi 21 aprile 2019. Fognini vince torneo a Montecarlo, attentato in Sri Lanka dove sono morte almeno 185 persone.

Masters 1000 Montecarlo 2019. Fabio Fognini : “Vincere questo torneo è straordinario. Lo dedico al team - a Flavia - alla mamma” : Fabio Fognini si sta godendo la Pasqua più bella della sua vita, ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo al termine di una settimana da sogno: dopo aver messo in ginocchio due fuoriclasse come Alexander Zverev e Rafael Nadal ha completato l’opera sconfiggendo Dusan Lajovic nell’atto conclusivo del prestigioso torneo nel Principato. Il ligure si è imposto sulla terra battuta, ha conquistato il primo “1000” della sua ...

Masters1000 Montecarlo 2019 - Fabio Fognini scala la classifica e diventa n.12 del mondo! Top10 del ranking ad un passo! : Fabio Fognini ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo 2019, il ligure ha trionfato sulla terra rossa del Principato grazie a una prestazione stellare: dopo aver demolito Alexander Zverev e Rafael Nadal, oggi ha surclassato anche Lajovic in finale e ha alzato al cielo il trofeo. L’azzurro ha conquistato il titolo più prestigioso della sua carriera, ha messo in bacheca il suo primo 1000 e grazie a questo risultato ha scalato ulteriormente il ...