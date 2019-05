Città | ecco quelle con più miliardari al mondo

Fondi europei per il wifi gratis : ecco le 510 Città italiane vincitrici : Sono 510 i comuni italiani che hanno vinto il secondo bando europeo per l’installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici. wifi4Eu è il nome del bando, giunto alla sua seconda chiamata, al quale hanno partecipato molti comuni italiani che fornirà, ai 510 vincitori, un voucher da 15mila euro per creare gli hotspot internet in luoghi pubblici come biblioteche, piazze o ospedali. L’Italia, assieme a Spagna e Germania, ha fatto registrare ...

Città e regioni - ecco le più care d'Italia : È Bolzano la Città più cara d'Italia secondo l'ultimo studio, con relativa classifica, realizzato dall'Unione nazionale consumatori in base ai dati Istat sull'inflazione. Qui, infatti, il costo della vita è cresciuto maggiormente per via di un'inflazione a +1,8%, che corrisponde a una maggior spesa annua di 598 euro per famiglia media (intesa di 2,4 componenti). Al secondo posto c'è Brescia, con rialzo dei prezzi dell'1,5%, corrispondenti a 440 ...

Sciopero 17 maggio - bus e treni a rischio : ecco gli orari Città per Città : Ancora una giornata di disagi nel mondo dei trasporti pubblici. Domani, venerdì 17 maggio, l'Unione Sindacale di Base (USB) ha indetto uno Sciopero generale nazionale che...

Veneto - lo schiaffo al M5s : ecco che fine fanno le tessere del reddito di cittadinanza : Incassare o fuggire? Paradossi di un Paese dove si implora l' intervento pubblico e poi - constatati gli impegni e i rischi connessi - si fugge via. Capita anche con il reddito di cittadinanza. Sarà perché i 740 euro promessi non si sono materializzati con il primo accredito sulle card già recapitat

Reddito di cittadinanza - già stimate 130 mila rinunce : ecco perché i cittadini cambiano idea : ...00 euro mensili, ad integrazione del Reddito,, al posto delle 780,00 euro ipotizzate nelle fasi iniziali della discussione politica sul nuovo provvedimento. La maggior parte delle rinunce potrebbe ...

La voce della Politica Inaugurazione comitato elettorale Andretta : "Ecco la Città che vogliamo" : Inclusione,condivisione, rigenerazione, sostenibilità,coraggio. Sono questi i temi che caratterizzano il programma di Bianca Andretta, candidata sindaca per il centrosinistra alle elezioni ...

Tempo di viaggi : ecco le dieci Città più belle del mondo! : A stilare la classifica delle città più belle del mondo, quelle da visitare almeno una volta nella vita, ci pensa

Reddito di cittadinanza - flop o successo? Ecco chi ha ragione nella guerra dei numeri : La battaglia dei numeri sul Reddito di cittadinanza si è scatenata da quando l’Inps ha cominciato a fotografare la platea dei beneficiari. A quasi due mesi dall’avvio sono 710mila i nuclei che equivalgono a circa 1,8 milioni di italiani ...

Reddito di cittadinanza 2019 : pagamenti bassi da 40 euro - ecco perché : Reddito di cittadinanza 2019: pagamenti bassi da 40 euro, ecco perché Al netto delle polemiche e dei botta e risposta sulla pagina Facebook dell’Inps, l’importo del Reddito di cittadinanza che alcuni tra i beneficiari si sono visti riconoscere ha deluse le attese. A fare scalpore sono state soprattutto le lamentele di quanti hanno saputo che riceveranno appena 40 euro, ovvero la cifra minima stabilita. In realtà, in alcuni di ...

Reddito di cittadinanza - si può davvero prendere 40 euro? Ecco il meccanismo : "Vergogna, solo 40 euro. Dove sta l'aiuto ?". E' solo una dei commenti degli utenti pubblicati sulla pagina Facebook Inps per la famiglia che lamentano di aver ricevuto sulla card del Reddito di ...

Vittorio Feltri massacra quelli che vogliono il reddito di cittadinanza : "Ecco il mio consiglio" : Il reddito di cittadinanza non piace a nessuno, eccezion fatta per i grillini e per chi lo desidera. Già, perché quelli che hanno già iniziato a percepirlo sono rimasti scottati da quanto quell'assegno sia esiguo: l'ennesima pagliacciata di M5s e Luigi Di Maio. Per certo, tra quelli a cui non piace

Reddito di cittadinanza - ecco le prime card. Guida a quel che si può (e non si può) acquistare con le “prepagate” : Sono scattati oggi i primi semafori verdi per l’accesso al Reddito di cittadinanza. Circa 488mila i beneficiari scelti per ora dall’Inps sulla base di specifici requisiti. Oltre 800mila, invece, quelli che avevano presentato la domanda al 7 aprile scorso. Non sono mancate le polemiche degli scartati e le perplessità, invece, di chi, ricevuto il messaggino di accettazione, ha voluto conoscere l’importo che gli spetta. ...

Ecco i primi importi del reddito di cittadinanza - gli utenti si lamentano : “Solo 40 euro?” : La pagina Facebook "Inps per le famiglie" è stata presa d'assalto dagli utenti delusi per gli importi giudicati troppo bassi, comunicati tramite sms o mail agli aventi diritto. E il social manager non va tanto per il sottile "Avete tempo per i selfie ma non per chiedere il pin?"Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - in arrivo 487mila card. Ecco cosa si può acquistare e cosa no : Sono oltre 487mila le prime domande per il Reddito di cittadinanza passate ai raggi x e autorizzate dall’Inps che consentiranno ad altrettante famiglie di ricevere a partire dalla fine di aprile la carta “acquisti” caricata con l’importo calcolato sulla base dei parametri fissati dal decretone pensioni-Reddito...