Perfect Dark sta per tornare? Un reboot potrebbe essere in sviluppo

(Di lunedì 20 maggio 2019) Per anni sono circolate voci un nuovo, ma, fino a questo momento, non abbiamo visto nulla di concreto. Ora sono emersi nuovi rumor su un possibile nuovo gioco della serie, stando a quanto riportato da Comicbook.Secondo un presunto "addetto ai lavori", ci sarebbe in effetti un giocoin fase di, unperpiù precisi erivelato all'E3 il mese prossimo sul palco di Microsoft. I rumor, parlano di unche sarà in terza persona, piuttosto che in prima persona e non sarà sviluppato da Rare, ma supervisionato dal team. In altre parole, sarà una situazione simile al prossimo gioco Battletoads, sviluppato da DLaLa Studios sotto la supervisione di Rare.Leggi altro...

