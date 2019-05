Le prime smart TV di Huawei in arrivo a settembre con pannello 8K e supporto AI

Arriva anche il Huawei Y9 prime 2019 : semi gemello del P Smart Z : Non bastava il Huawei P Smart Z, il primo dispositivo dell'OEM ad adottare un pop-up a scorrimento per l'alloggio della fotocamera frontale (lo scopo è quello di lasciare libero lo spazio al display, in modo da fargli occupare tutta la superificie anteriore, con una soluzione di continuità molto appetibile): il produttore cinese questa volta ha voluto esagerare, sfornando anche il Huawei Y9 Prime 2019 . Si tratta pressoché di un dispositivo ...

Smartphone Pixel 3a e 3a XL in arrivo in Italia - ecco prezzi - caratteristiche e le prime impressioni d’uso : Durante l’atteso evento di apertura della conferenza Google I/O per gli sviluppatori, il colosso di Mountain View ha soddisfatto le aspettative presentando gli Smartphone Pixel 3a e 3a XL. Sono due modelli di fascia media che arriveranno in vendita anche in Italia, con prezzi di 399 euro (Pixel 3a) e di 479 euro per il modello XL. Proprio quest’ultimo è già in fase di test nella nostra redazione, e in attesa della recensione completa ...