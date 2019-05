La Xylella dei pm

Xylella in Puglia : nuove indicazioni per il controllo dei focolai infettivi : A pochi giorni dalla conversione in legge del decreto sulle “Emergenze” in agricoltura, in Puglia si studiano nuove misure per tentare di contenere il batterio Xylella, che assedia gli ulivi nella regione. Domani mattina il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, ed il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Gian Marco Centinaio, sorvoleranno in elicottero l’area colpita, per verificare dall’alto la ...

Italia Olivicola : “Grande attenzione dei vertici dell’Unione Europea per il disastro Xylella” : Il sostegno economico dell’Unione Europea per la ricostruzione dell’olivicoltura salentina, la nomina di un Italiano alla direzione del Consiglio Oleicolo Internazionale, l’apertura di una corsia preferenziale per l’olio extravergine d’oliva Italiano sul mercato giapponese. Sono questi i temi affrontati a Tokyo dal Presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, durante gli incontri con il Commissario Europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, ...

Xylella - Ecsel smonta le 'certezze' dell'Accademia dei Lincei : ... il batterio che sta causando gravissimi danni agli ulivi in Puglia, sono state duramente criticate oggi dal Centro europeo per la Scienza, l'Etica e il Diritto, Ecsel - European Centre …

Xylella - Ecsel smentisce "certezze" dell'Accademia dei Lincei : ...una lettera pubblicata dalla stampa il 2 maggio come "la dinamica degli eventi di questa vicenda metta drammaticamente in luce alcuni aspetti disfunzionali del rapporto tra poteri pubblici e scienza ...

Xylella - Accademia dei Lincei : “Si è scelto di non dare credito alle evidenze scientifiche” : Sulla vicenda Xylella si è espressa, con una lettera, l’Accademia dei Lincei: la Commissione Lincea sui problemi della Ricerca ha rilevato che la drammatica situazione che si è creata mette in luce “alcuni aspetti disfunzionali del rapporto tra poteri pubblici e scienza purtroppo molto radicati in Italia“. In Puglia, scrive la Commissione, “i ricercatori italiani hanno indicato con certezza Xylella come responsabile del ...

Xylella - l'affondo dei furbetti : tagliano per non sradicare : Gli ulivi colpiti dal batterio importato dal Costa Rica debbono essere eradicati - lo dicono le normative - per una ragione ben precisa e illustrata dalla scienza: se una parte del tronco resta nel ...