Inter | Sky | ' Spalletti non ci sta | duro discorso alla squadra prima dell' allenamento'

Inter - una vittoria per la Champions : la sfida al Napoli su Sky : Il Napoli è all'ultima gara casalinga della sua stagione con la certezza acquisita ormai da qualche settimana del secondo posto. I partenopei non sono praticamente riusciti a impiensierire la Juventus nella lotta per il titolo, ma difficilmente avrebbero potuto fare di più, anche se resta il rimpianto per il cammino in Europa. Questa sera troveranno

Napoli-Inter - domani sera in tv su Sky ed in streaming su SkyGo : domani sera alle ore 20:30 si disputerà Napoli-Inter, gara valida per la 37a giornata di Serie A. Per gli azzurri non ci sono punti importanti in palio, la stagione della squadra di Carlo Ancelotti si è ormai chiusa con la matematica qualificazione alla prossima Champions League. L'Inter è terza, ma non ha ancora acquisito sul campo la certezza di disputare la prossima edizione del massimo trofeo continentale, chiaro che i punti in palio domani

Sky – Insigne probabile essenza anche con l'Inter : il motivo : Insigne, ancora fastidi muscolari Lorenzo Insigne, fuori dai convocati nell'ultima sfida con la SPAL, dovrebbe saltare anche la sfida contro l'Inter. A riportarlo è Sky Sport, che parla del capitano azzurro ancora alle prese con dei fastidi muscolari. Quest'oggi ha svolto un allenamento differenziato ed essendo già a giovedì, è più probabile che sia assente nel match di domenica prossima contro l'Inter. Il Napoli

Ciò che solo gli umani hanno. Intervista a Noam Chomsky : "La facoltà umana di linguaggio. Una proprietà unica della nostra specie, condivisa da tutte le popolazioni umane, priva di vere analogie in altri animali. Una proprietà al centro della creatività umana, del patrimonio culturale e dell’organizzazione sociale". E’ dei giorni scorsi la notizia del c

Inter-Chievo - appuntamento a stasera : la gara live su Sky : Si conclude questa sera la 36esima giornata di Serie A con due sfide che hanno un'importanza tutt'altroche da sottovalutare: i primi a scendere in campo alle 19 saranno Bologna e Parma (i padroni di casa hanno la possibilità di conquistare la salvezza matematica), mentre poi seguirà la gara di San Siro tra Inter e Chievo.

Internazionali Italia di Tennis Roma 2019 al via su Sky Sport : Su Sky Sport, da domenica 12, a domenica 19 maggio, in diretta da Roma il meglio del Tennis mondiale maschile per la 76esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia, il cui titolo è detenuto dallo spagnolo Rafael Nadal. E da quest'anno, grazie all'accordo con SuperTennis, Sky Sport – Official Broadcaster del torneo maschile -trasmetterà anche due quarti di finale, le semifinali e la finale del torneo

Conte su Salvini in un'Intervista a El Pais : 'Credere che comandi lui è illusione ottica' - Sky TG24 - : Il premier, intervistato dal quotidiano spagnolo, assicura: "Alla guida ci sono io, il vicepremier è un compagno di viaggio". E sulle tensioni nell'esecutivo giallo-verde, afferma: "Ci saranno fino

Internazionali d'Italia 2019 - Berrettini a Sky : 'Sogno di vincere a Roma e Wimbledon' : Proprio la convinzione nei propri mezzi ha spinto Berrettini a confidare a Sky Sport i propri desideri sportivi: " vincere Roma sarebbe il sogno più grande insieme al trionfo di Wimbledon : sono i

La prima offerta solo Internet di Sky potrebbe arrivare ad ottobre - ma solo dopo una norma che agevoli i clienti : Sky potrebbe lanciare la prima offerta per navigare su Internet già a partire dal prossimo ottobre, dopo la nuova norma acchiappa-clienti messa a punto da AGCOM.

Sky Sport - Tennis : accordo con SuperTennis e Internazionali BNL d'Italia 2019 - dal 12 maggio : Due notizie importanti per quanto riguarda gli abbonati Sky, appassionati di Tennis.Sky Italia, infatti, ha annunciato oggi, venerdì 3 maggio 2019, un accordo con Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale SuperTennis, per uno scambio di contenuti riguardanti il biennio 2019-2020.