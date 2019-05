Huawei | Google toglie la licenza Android agli smartphone | cosa succede e cosa cambia per

Google obbedisce a Trump : rompe con Huawei - stop agli aggiornamenti Android : Viene rispettato "l'ordine" dell'amministrazione Usa di inserire Huawei nella lista delle aziende con cui le compagnie americane non possono fare affari.

Google rompe con Huawei dopo il bando di Trump : stop aggiornamenti Android : Google rompe con Huawei. Gli smartphone del colosso cinese venduti fuori dalla Cina non avranno più accesso agli aggiornamenti Android e di conseguenza ai nuovi servizi Google Play Store e alle applicazioni come Gmail e YouTube. L’intervento è arrivato dopo la scelta del presidente Donald Trump di inserire Huawei nella lista delle società potenzialmente a rischio per la sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera americana. ...

Google rompe con Huawei : stop ad alcuni aggiornamenti Android sui cellulari del colosso cinese : L’annuncio avrà conseguenze notevoli, che ancora è difficile quantificare: Google ha rotto con Huawei. La società americana che produce il sistema operativo Android - che fa funzionare la stragrande maggioranza degli smartphone nel mondo - ha fatto sapere che sospenderà le relazioni con la cinese Huawei. La decisione arriva pochi giorni dopo l’inserimento di Huawei tra le società “a ...

Schiaffo di Google a Huawei - stop a aggiornamenti del sistema Android : Google rompe con Huawei, sospendendo ogni attivita' portata avanti con il colosso tecnologico cinese, all'avanguardia nella realizzazione delle reti di nuova generazione 5G. Lo riporta in esclusiva Reuters. Si tratta di uno Schiaffo dolorosissimo per Huawei, dopo che l'amministrazione Trump ha inserito l'azienda nella lista nera vietandone l'uso per motivi di sicurezza nazionale. Nel dettaglio - spiega Reuters - gli smartphone e gli altri ...

