Carlo Conti | contratto in scadenza | pronto a lasciare la Rai | l' indiscrezione

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ilche legaalla Rai scadrà tra poco più di un mese, il 30 giugno per la precisione: il conduttore fiorentino resterà in Rai o traslocherà verso altri lidi? Se lo chiedono gli appassionati di tele-mercato, dato che il rinnovo ditarda ad arrivare. In più questa mattina Repubblica ha lanciato la bomba:potrebbela Rai per Mediaset. La giornalista Giovanna Vitale ha scritto: "Il negoziato con, altro 'campione' della tv pubblica, pare avviato su un binario morto: ilfiorentino scade il 30 giugno, il confronto per un eventuale rinnovo è iniziato in gran ritardo con la proposta di un taglio dello stipendio di almeno il 10%, subito rispedito al mittente. Indispettito pure per le voci di un pressing dell'ad su Alessandro Cattelan, cui si vorrebbe affidare Sanremo,potrebbela Rai per Mediaset". Già il 24 ...

