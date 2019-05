calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) “Ho 52 anni, conosco le dinamiche e non mi interessano i presunti interessamenti degli altri club. Parleremo presto col club sulle ambizioni per il futuro, un po’ come hanno fatto Allegri e Agnelli”. Sono ledi Marcoche parla così del futuro dopo il pareggio in campionato contro il Chievo. “Quando non hai piu’ obiettivi in classifica, le gare diventano prive di motivazioni – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Speravo di giocare per il sesto o il settimo posto per un finale di campionato all’altezza. Oggi e’ stata la classifica partita di fine campionato ingiudicabile sul piano tecnico“. “Abbiamo fatto cose straordinarie, abbiamo cresciuto giocatori che oggi si trovano in club importanti. Dal punto di vista finanziario il club non ha problemi e ha costruito centri sportivi. Se ...

CalcioWeb : #Sampdoria, le dichiarazioni di #Giampaolo avvicinano all'addio - dic1982 : @pisto_gol ma cosa pensi delle dichiarazioni di @giochipreziosi ? Lui non guarda il suo armadio tra #Piatek e… - cirricawa : RT @Reteblucerchia2: Vedetevi le dichiarazioni del mister post gara -