Max prende commiato | non si sa ancora chi gli succederà

(Di domenica 19 maggio 2019) Nessun rancore, solo commozione, rispetto reciproco e la consapevolezza di aver scritto insieme un capitolo importante della storia della Juventus e del calcio italiano. Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri hanno incontrato i giornalisti nella sala conferenze dell'Allianz Stadium per rendere ufficiale quello che si sapeva già: il tecnico livornese, finito il campionato, lascerà i bianconeri dopo cinque anni di successi e record. "Max ha fatto la storia della Juventus, questa è senza dubbio la decisione piú sofferta da quando sono alla guida della Juventus", ha detto Agnelli, che in questi anni con il tecnico toscano ha instaurato un rapporto speciale, anche fuori dal campo. Cinque anni straordinari "Sono stati cinque anni bellissimi, con affetto, stima, riconoscenza e soprattutto tante vittorie - ha ricordato il presidente. - Abbiamo vissuto per un anno e mezzo da vicini di casa, ...

