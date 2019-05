Domenica In | Alessia Marcuzzi | ' Mi piacerebbe fare un programma sui viaggi'

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019)è stata ospitata da Mara Venier aIn per raccontare la sua carriera, la vita privata e i suoi sogni nel cassetto. La conduttrice de L'Isola dei famosi ha svelato di essere una donna molto social e ha regalo un particolare del suo look in una Instagram Stories in versione 'sensuale', con tanto di maschera sul viso e calze lunghe di vari colori. Si trattava solamente di uno scherzo che laha volutoai suoi seguaci per far vedere che è una donna che non si prende mai troppo sul serio. Dopo i suoi dettagli sulla sua vita social, sono arrivati quelli sulla sua vita lavorativa e privata. La: 'Sono grata per tutto, ho seminato bene' Durante l'ospitata aIn,ha presentato il suo libro "Ino con", una sorta di guida turistica per far scoprire nuovi luoghi e nuove culture al suo pubblico. Poi la conduttrice ...

