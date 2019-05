Rivoluzione Barcellona | la Juve sarebbe interessata ad alcuni giocatori | tra questi Rakitc

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) In attesa dell'ufficialità del nuovo allenatore che sostituirà l'esonerato Massimiliano Allegri, la dirigenza continua a lavorare sul mercato, cercando di fiutare qualche opportunità che possa in qualche modo incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Ovvio che gran parte delle trattative passeranno anche dalla scelta del nuovo tecnico che guiderà lantus la prossima stagione, ma arrivano comunque alcune indiscrezioni in merito all'interesse bianconero perdel. Secondo ilbianconero.com, la società blaugrana potrebbe rivoluzionare la sua rosa, con alcune cessioni pesanti, fra cui il centrocampista croato Ivan Rakitic. Lantus starebbe seguendo tredelLantus avrebbe nel mirinodella rosa del. Nello specifico parliamo del portiere olandese Cillesen, del difensore francese Umtiti, del ...

ilbianconerocom : Rivoluzione #Barcellona, #Juve spettatrice: tutti gli obiettivi - alexfrosio : Ci ho pensato un po', e credo di aver capito quale sia stata la grande rivoluzione di Guardiola al Barcellona, appl… - Lordyannnn : RT @InterNewsUN: ?? L'Inter sogna Rakitic: «Accordo vicino col Barcellona» ?? In Spagna danno la trattativa già avviata, il croato potrebbe… -