MotoGP | Classifica FP3 GP Francia 2019 | Maverick Vinales vola sul bagnato e precede

MotoGP - Risultato e classifica prove libere 1 GP Francia 2019 : Quartararo precede Dovizioso e Petrucci - Marquez 5° - Rossi 10° : Fabio Quartararo non ha ancora smaltito la rabbia di Jerez de la Frontera e sfreccia nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il padrone di casa, infatti, chiude con un tempo sontuoso, 1:31.986, lasciando alle sue spalle le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Quarto tempo per Maverick Vinales, quinto per Marc Marquez che, come sempre, non ha forzato, mentre è decimo Valentino Rossi che, nonostante ...

MotoGP : Marquez guida classifica iridata : ANSA, - ROMA, 5 MAG - Classifiche del motomondiale dopo il Gran Premio di Spagna, corso sul circuito di Jerez:MotoGp 1 Marc Marquez 70 punti 2 Alex Rins 69 3 Andrea Dovizioso 67 4 Valentino Rossi 61 5 ...

MotoGP - Marquez scalza Dovizioso e torna in testa : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Jerez : Grazie al successo ottenuto a Jerez, il pilota della Honda torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. AFP/LaPresse Il campione del mondo, scattato dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultato e classifica GP Spagna 2019 : vince Marquez su Rins e Vinales - 4°Dovizioso - 5°Petrucci - 6°Rossi : Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha lasciato scampo ai rivali, conducendo la gara di casa sin dal primo metro. Alle sue spalle un solidissimo Alex Rins (Suzuki) che precede Maverick Vinales (Yamaha) per una splendida tripletta spagnola. Quarta e quinta posizione per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, mentre è sesto Valentino Rossi (Yamaha) che risale dalla ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultato e classifica GP Spagna 2019 : comanda Marquez su Rins - Dovizioso 4° - Rossi 9° : Mancano ormai pochi giri alla conclusione del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP. Marc Marquez veleggia incontrastato davanti a tutti, precedendo Alex Rins e Maverick Vinales. Quarto Andrea Dovizioso su Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, mentre Valentino Rossi arranca in nona posizione. Out Fabio Quartararo per un problema alla sua M1. Ordine DI ARRIVO GRAN PREMIO DI Spagna 2019 – MotoGP 1 93 M. ...

MotoGP - Risultato e classifica FP3 GP Spagna 2019 : Valentino Rossi costretto alla Q1! Danilo Petrucci precede Marquez - 4° Dovizioso : Danilo Petrucci concede il bis e centra il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP, dopo aver chiuso al comando anche il secondo turno di ieri. Il pilota della Ducati ha confermato l’ottimo adattamento, suo e della GP19, al tracciato andaluso andando ad emergere nei confronti della temibile pattuglia delle Honda. Fuori dalla top ten, invece, le due Yamaha ufficiali che, al netto di ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Venerdì positivo - vicini a Marquez. La classifica non è reale” : Andrea Dovizioso si è messo in luce durante le prove libere che hanno aperto il GP di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha concluso con il secondo tempo nelle FP2 e con la terza piazza nella classifica combinata, la Ducati ha dato dimostrazione di grande efficienza sul circuito di Jerez e fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Il leader della classifica generale del Mondiale ha tracciato il suo bilancio ai ...

MotoGP - Prove libere 2 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Petrucci e Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi fatica : Danilo Petrucci ha firmato il miglior tempo nelle Prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha stampato 1:37.909 e ha chiuso con 97 millesimi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Andrea Dovizioso. Le Rosse di Borgo Panigale hanno brillato a Jerez e hanno avuto la meglio nei confronti di Cal Crutchlow e Marc Marquez, il Campione del Mondo è attardato di 0.238 con la sua Honda. Grandi ...

MotoGP - Prove libere1 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez comanda davanti a Lorenzo e Viñales. Indietro Valentino Rossi : Si sono concluse poco fa le prime Prove libere del Gran Premio di Spagna per quel che riguarda la MotoGP. A tenerle in pugno è il padrone di casa per eccellenza, Marc Marquez, che con il tempo di 1’37″946 stacca tutti i suoi rivali, oltre a far segnare in continuazione ottimi tempi, lanciare chiari segnali ed essere l’unico a scendere sotto il muro dell’1’38”. I primi tre della classifica sono tutti spagnoli, ...

MotoGP – Quanto guadagna Valentino Rossi? La classifica dei piloti più pagati - il Dottore staccatissimo da Marquez : Il pilota della Yamaha si piazza al secondo posto dietro Marc Marquez, completa il podio Andrea Dovizioso che precede Lorenzo e Zarco Non saranno paragonabili agli stipendi di calciatori e piloti di Formula 1, ma i compensi che Valentino Rossi e colleghi ricevono annualmente dai team di MotoGp non sono affatto male. AFP/LaPresse Stilando una particolare classifica le sorprese non mancano di certo, anche se le prime posizioni non possono ...

Classifica piloti MotoGP 2019 e campionato costruttori per marca : Classifica piloti MotoGP 2019 e campionato costruttori per marca piloti e costruttori, la Classifica La stagione 2019 del campionato di MotoGP sta per accendere i motori. In questo articolo troverete la Classifica piloti MotoGP e quella del campionato costruttori, sempre aggiornate dopo ogni gara. Si inizia il 10 marzo con il GP del Qatar. Quest’anno il campionato sarà diviso in 2 parti, visto che in mezzo ci sarà la pausa estiva che durerà ...

MotoGP – Valentino Rossi ‘studia’ la classifica del campionato : “situazione equilibrata solo perchè Marquez è caduto” : Valentino Rossi e i favoriti per il titolo del campionato mondiale di MotoGp, il pilota di Tavullia pronostica i suoi diretti rivali Dopo il secondo posto in Texas, Valentino Rossi può fare un mini-bilancio del suo inizio di stagione. A seguito di appena tre round del Motomondiale, il pilota di Tavullia si trova al secondo posto della classifica del campionato mondiale di MotoGp, dietro solo ad Andrea Dovizioso. Il motociclista della ...