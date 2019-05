Tragedia di Piazza San Carlo | arrivano le condanne per i 4 ragazzi che spruzzarono spray

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il tribunale di Torino si è espresso in merito alladiSan: oltre 10 anni di carcere airitenuti responsabili Il tribunale di Torino ha condannato a oltre 10 anni di carcere i quattrodi origine maghrebina ritenuti per l’accusa responsabili di aver provocato la sera del 3 giugno 2017, spruzzandoal peperoncino, l’ondata di panico tra la folla riunita davanti al maxischermo per assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Per i giovani i pubblici ministeri avevano chiesto pene di poco superiori ai 14 anni. (Abr/Adnkronos)L'articolodiSanleper i 4cheal peperoncino SPORTFAIR.

