PAS e sostegno | ultime notizie | la proposta presentata piacerà a Bussetti e Conte?

(Di venerdì 17 maggio 2019) PAS e: i sindacati hanno presentato ieri unaunitaria al Miur in relazione a questi due argomenti. Come aveva spiegato un comunicato della Gilda degli insegnanti prima dell’incontro, si auspica “a indire rapidamente una fase transitoria abilitante destinata a tutti i docenti che hanno maturato tre annualità di servizio“. Lo stesso comunicato precisava che “nel contratto di Governo, e precisamente nel punto 22, la fase transitoria era già prevista e quindi a via Trastevere non resta che mantenere gli impegni assunti”. Precati 36 mesi: la richiesta al Miur legata a Pas ePer gli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio, la richiesta avanzata al Miur è di: prevedere accesso libero ai PAS, che dia la possibilità a tutti (circa 55.000) di ottenere l’abilitazione; il percorso sarebbe finalizzato all’immissione in ruolo diretta ...

