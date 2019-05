ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Unè scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì, al terzo piano di una palazzina a San Sebastiano di, in provincia di Brescia. In casa c’era una famiglia:, madre,. L’uomo, di 57 anni, è morto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe salito in solaio a cercare l’origine dell’, forse per provare a domare le fiamme. Ma il fuoco sarebbe divampato in pochi secondi, intrappolandolo. All’arrivo dei vigili del fuoco per il 57enne era troppo tardi. L’Agenzia regionale emergenza e urgenza parla di cinque persone coinvolte, comprese la madre e la. Nessuna ha avuto bisogno di cure. I pompieri dei distaccamenti di Brescia, Gardone e Valtrompia sono intervenuti intorno alle 5:30. Quando è stato rinvenuto, il corpo dell’uomo era completamente carbonizzato. I carabinieri stanno facendo ora rilievi e indagini per ...

fattoquotidiano : Lumezzane, incendio in appartamento: il padre muore, moglie e figlia in salvo - TutteLeNotizie : Lumezzane, incendio in appartamento: il padre muore, moglie e figlia in salvo - allnews24eu : Lumezzane, tragedia all’alba: 57enne muore carbonizzato - AllNews24 - Tragedia questa mattina all'alba a Lumezzane… -