I Backstreet Boys hanno pubblicato la versione acustica di “I Want It That Way”

Backstreet Boys - quando il concerto è una festa Anni Novanta : Mercoledì 15 maggio al Forum di Assago di Milano si è aperta una porta temporale che ha preso il pubblico accorso per il concerto dei Backstreet Boys e l’ha riportato indietro nel tempo di almeno vent’Anni. Lo show delle cinque popstar americane è stato una rimonta degli Anni ’90 in piena regola, tra coreografie impeccabili – con i movimenti di spalle e bacino, che erano il must di ogni boyband di quel ...

Pop - nostalgia e pallone : i Backstreet Boys in concerto a Milano con la maglia… dell’Inter! [VIDEO] : I Backstreet Boys incantano Milano: la band statunitense sorprende il pubblico! La festa finale è nerazzurra: Nick Carter e colleghi indossano la maglietta dell’Inter Un live unico e spettacolare, ieri sera, al MediolanumForum di Assago, per i Backstreet Boys. Tutti coloro che hanno vissuto gli anni ’90 della musica non si sono voluti perdere questo speciale appuntamento con una delle band più amate. Tantissime le ragazze ove ...

Backstreet Boys : “Rimarremo per sempre uniti per voi”. E al concerto pubblico femminile over 30 con fidanzati che guardavano la Coppa Italia sul telefono : In tempi di rivoluzione trap, youtuber che si trasformano in cantanti e mancanza di punti fermi nel mondo del pop, per chi ha vissuto i magici Anni 90 della musica (un po’ trash, ma irrimediabilmente spensierati) non resta che aggrapparsi ai ricordi. C’è chi, invece, in preda alla nostalgia pura si è precipitato il 15 maggio al MediolanumForum di Assago (Milano) per l’unica tappa Italiana del DNA World Tour di una delle boyband più amate di ...

Parte il DNA World Tour dei Backstreet Boys - la scaletta del concerto a Milano : Il DNA World Tour dei Backstreet Boys è ufficialmente iniziato! L'11 maggio, la band ha dato vita al primo concerto in programma per il Tour mondiale della reunion, con un grande spettacolo a Lisbona. In attesa dell'unico concerto-evento sold out in programma in Italia, al Mediolanum Forum di Assago (Milano) mercoledì 15 maggio, siamo andati a curiosare tra i brani in scaletta che ovviamente non potevano che ripercorrere la discografia della ...

EPCC : Alessandro Borghi e Cattelan cantano i Backstreet Boys (VIDEO) : EPCC 2019, Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan cantano i Backstreet Boys. Ecco il video dalla puntata del 9 maggio (VIDEO) La puntata di ieri di E poi c’è Cattelan, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, tra gli ospiti, oltre a Giorgio Locatelli (che sarà ancora giudice di Masterchef) c’era anche l’attore Alessandro Borghi. Oggi quasi sempre sui titoli di giornali per gli ultimi progetti dell’attore, come Sulla Mia ...