Grande Fratello 16 | Gennaro sempre più vicino a Francesca de Andrè | Hai bisogno

Grande Fratello : alle ragazze della casa é piaciuto il comportamento del ragazzo di Francesca… : (Nel video sopra i commenti delle ragazze in casa) Se fuori la reazione di Giorgio ha fatto strabuzzare gli occhi anche all'uomo meno geloso sulla faccia della Terra, in casa il fidanzato di Francesca...

Guendalina Canessa e il dietrofront al Grande Fratello 2019 : «Mi manca Francesca De Andrè. Ho fatto qualcosa di impensabile» : “Volevo ringraziare tutti, le persone che mi hanno scritto cose belle e quelle che me le hanno scritte brutte. E’ tutto perfettamente semplice e in ordine per me, solo che quando sei all’interno della Casa, è vero che sono passati 12 anni e mi ero quasi dimenticata, sei dentro a una bolla”, Guendalina Canessa è uscita dal Grande Fratello 2019 dove è entrata come “disturbatrice” all’insaputa degli altri reclusi, che pensavano fosse una ...

Grande Fratello - Gianmarco e Erica si provocano : “Impastiamo insieme” : Erica e Gianmarco vicinissimi al Gf 16: ultime notizie dalla Casa Non sono passati inosservati alcuni atteggiamenti di Erica e Gianmarco avvenuti al Grande Fratello 2019. Spesso sono pericolosamente vicini: c’è sintonia, fra i due, peccato che Erica Piamonte abbia iniziato una frequentazione con Gaetano! Passano tanto tempo a punzecchiarsi a vicenda, ma questo non […] L'articolo Grande Fratello, Gianmarco e Erica si provocano: ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si rovina da sola : "Ci dissociamo" - verso il disastro economico : Il comportamento e le affermazioni di Francesca De Andrè le stanno procurando nemici dentro e fuori la casa. Dopo aver definito, litigando con Mila Suarez, la modella marocchina "scimmia" numerose sono state le critiche che le sono state rivolte. Giunge nuova però la risposta da parte del brand di u

Grande Fratello : le confessioni di Luca Onestini su alcuni concorrenti del reality : L'ex tronista rivela: "A differenza degli altri, Gianmarco, Michael ed Enrico non deridono nessuno".

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Gianmarco - Enrico e Michael Terlizzi sono un bell'esempio" : Luca Onestini, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, ha commentato l'avventura di Gianmarco all'interno della casa del 'Grande Fratello 16'. Il concorrente si è rivelato, nel corso della settimana, un vero e proprio 'Re di cuori', alla continua ricerca della propria principessa: Con Ivana ha fatto quello che mi aspettavo. La settimana prima aveva assistito all’incontro di Ivana con il fidanzato con tatuaggi ...

Grande Fratello 16 - marchio d'abbigliamento contro Francesca De Andrè : "Non crediamo negli insulti gratuiti" : Il comportamento di Francesca De Andrè, tenuto all'interno della casa del 'Grande Fratello 16', ha spinto un noto marchio d'abbigliamento a pubblicare, sui propri social, una nota per dissociarsi da tutto quello che è stato mandato in onda nelle ultime settimane. Grande Fratello 16, Francesca De André contro Michael Terlizzi: 'Basta fare la vittima, sei un disco rotto' prosegui la ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè è infastidita da Gennaro Lillio? : Francesca De Andrè si confronta con Gennaro Lillio e prende le distanze L’ultima puntata del Grande Fratello ha finito per destabilizzare Francesca De Andrè. A distanza di diversi giorni dalla diretta del reality, la ragazza continua a pensare e ripensare a quanto accaduto in puntata e a non mandar giù alcune cose. In particolare l’amicizia con Gennaro Lillio, a sua detta travisata, e gli attacchi ricevuti dagli opinionisti in ...

Grande Fratello - il crollo psicologico di Francesca De Andrè : massacrata da tutti - la crisi è gravissima : Francesca De Andrè è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Sicuramente la più discussa e chiacchierata. Dopo la vicenda del presunto tradimento da parte del fidanzato Giorgio Tambellini, la gieffina si era particolarmente avvicinata a un altro inquilino della casa, Gennaro L

Cicciolina sarà la prima concorrente del Grande Fratello VIP 2019? : La nuova edizione del Grande Fratello VIP 2019 dovrebbe iniziare a novembre e tra i nomi dei possibili concorrenti pare ci sia Ilona Staller, la ex attrice bollente conosciuta dai più con il nome d’arte di Cicciolina.La star ha recentemente dichiarato di avere importanti problemi finanziari tanto da essere stata costretta a mettere all’asta alcuni cimeli, come le sue mutandine. Già in passato, inoltre, Ilona Staller si era candidata come ...

Grande Fratello 16 - nuova bufera sul reality : Gennaro avrebbe usato un auricolare : Luci e ombre continuano a caratterizzare il Grande Fratello 16 con accuse e sospetti sull'autenticità del reality show. A rilanciare i dubbi che gli autori pilotino in qualche modo i dialoghi e il comportamento dei concorrenti è arrivata la segnalazione di alcuni telespettatori attenti. Protagonista di uno strano fatto è stato Gennaro Lillio che, nel corso di una sua conversazione con Francesca De Andrè, ha portato la mano verso l'orecchio. Le ...

Grande Fratello 2019/ La sorella di Francesca De Andrè fa il tifo per Gennaro : Grande Fratello 2019: La sorella di Francesca De Andrè fa il tifo per lei e Gennaro: ecco le ultime anticipazioni dalla Casa del GF 16

Grande Fratello : Michael Terlizzi in lacrime. Francesca De Andrè : “sei paranoico”. Ecco cosa è accaduto : Nuovo sfogo di Michael Terlizzi al Grande Fratello. Il giovane si lascia nuovamente andare e non riesce a trattenere le lacrime. Il motivo? Questa volta riguarda Francesca De André. Il figlio di Franco, questa... L'articolo Grande Fratello: Michael Terlizzi in lacrime. Francesca De Andrè: “sei paranoico”. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

