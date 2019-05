Fury | trama | cast e curiosità del film storico con Brad Pitt

tvzap.kataweb

(Di venerdì 17 maggio 2019) Dopo la versione romanzata di Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria,torna a recitare in unche narra la parte conclusiva della Seconda Guerra Mondiale: il risultato è la pellicola diretta da David Ayer, in onda su Rai3 sabato 18 maggio dalle 21.25 in poi. Uscito al cinema nel 2014, ilvede anche la partecipazione di Jon Bernthal, il Punitore dell’omonima serie Marvel di Netflix.: trailerAprile del 1945. Mentre gli Alleati sferrano l’attacco decisivo ai nazisti in Europa, un agguerrito sergente dell’esercito americano Don Collier, da tutti chiamato “Wardaddy”, guida un’unità di cinque soldati in una missione mortale dietro le linee nemiche a bordo di un carro armato Sherman (chiamato, appunto,). Una missione temeraria ed eroica nel cuore della Germania nazista, ormai al collasso. In inferiorità ...

