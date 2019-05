Britney Spears debilitata emotivamente e instabile

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Mariangela Garofano Sembra che i problemi di salute della popstarnon siano risolti. Una fonte ha rivelato a People che la reginetta del pop starebbe combattendo ancora contro problemi legati a instabilità emotiva e gravi alti e bassi Purtroppo i guai per la reginetta del popsembrano non essere finiti. Secondo quanto rivelato da una fonte al magazine People, la 37enne americana nonostante i 30 giorni di rehab in clinica, non starebbe affatto bene. Lo stress della causa da lei intrapresa per la tutela legale che la vede protagonista, ha lasciato l’interprete di "Baby one more time" estremamenteed. “sta combattendo contro problemi di natura emotiva che la lasciano molto. Non ha controllo sulle sue emozioni ed è vittima di continui alti e bassi.”, ha spiegato la fonte che ha poi aggiunto: “non ...

