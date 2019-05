Bergamo | ora la Chiesa organizza una veglia contro l' omofobia

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Giuseppe Aloisil'celebrata a, dove si sono ritrovati sacerdoti e frati cattolici, ma pure membri dellavaldese. Le parole del vescovo Beschi Non è la prima volta che accade, ma che in parrocchia venga celebrata unaanti- com'è noto - non sta bene al "mondo tradizionale" dellacattolica. Questa volta è citabile il caso di, dove il "no all'", oltre a essere stato rimarcato per mezzo di una celebrazione solenne, nella serata di ieri è stato rilanciato dalle parole del presule incaricato nella diocesi lombarda. Erano presenti consacrati di vario ordine, ma anche molti fedeli. Di solito, in queste circostanze, gruppi di cattolici conservatorino "processioni di riparazione". Perché l'evento è ritenuto troppo accostabile alla promozione delle istanze care agli Lgbt e perché si uscirebbe fuori ...

alpardu : RT @nozze89: Dedicato ai #Cattolici che ancora sperano che il #M5S sia 'neutro' su certi temi. Dopo aver candidato sindaco a #Bergamo chi h… - federica_galli : RT @nozze89: Dedicato ai #Cattolici che ancora sperano che il #M5S sia 'neutro' su certi temi. Dopo aver candidato sindaco a #Bergamo chi h… - Mania48Mania53 : RT @nozze89: Dedicato ai #Cattolici che ancora sperano che il #M5S sia 'neutro' su certi temi. Dopo aver candidato sindaco a #Bergamo chi h… -