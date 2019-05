Allegri lascia la Juve

UFFICIALE – Juventus - Allegri lascia a fine stagione : il comunicato : Juventus, esonero Allegri: l’annuncio UFFICIALE dei bianconeri IL comunicato DEL CLUB “Massimiliano Allegri non siederàsulla panchina della Juventus nellaprossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium”. L'articolo UFFICIALE – ...

Allegri-Juve - appena terminato l’incontro : il tecnico lascia la sede : Sarebbe durato circa tre ore il confronto tra il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera nelle persone di Agnelli, Nedved e Paratici. Il vertice del primo pomeriggio alla Continassa si è infatti concluso da poco, con l’allenatore livornese che ha lasciato la Continassa alle 17.30 in auto. Da capire cosa sia emerso da una riunione comunque molto lunga, in cui saranno stati trattati diversi argomenti. ...

Juventus - Moggi : 'Se Allegri lascia può tornare Conte' : Queste sono ore di trepidante attesa per capire quale sarà il futuro della Juventus. Infatti, ieri sera, è andato in scena l'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, al momento le parti sembrano decise a rivedersi visto che il summit è stato interlocutorio e tutto è rimandato ad un nuovo appuntamento al quale parteciperà anche Pavel Nedved. Si è espresso sulla vicenda che riguarda l'allenatore della Juve anche Luciano Moggi. L'ex dg ...

Incontro Agnelli-Allegri : il presidente bianconero a cena si lascia scappare una frase… : Incontro Agnelli-Allegri – E’ previsto per le prossime ore, tra mercoledì e giovedì l’Incontro decisivo tra la Juventus e Massimiliano Allegri per decidere il futuro dell’allenatore. Nelle ultime ore è arrivato un indizio da parte del presidente Agnelli: “Allegri rimane, ma poi dipende da lui…”, sono le dichiarazioni del numero uno bianconero durante l’evento legato al primo premio “Cuore ...

Futuro Allegri - il tecnico ancora in dubbio : può lasciare i bianconeri : Futuro Allegri – La Juventus ha passato in questa stagione momenti difficili, come l’uscita dalla Champions League ai quarti di finale contro l’Ajax. Ci sono stati, però, anche momenti positivi come l’ottavo scudetto di fila, con un dominio importante in Italia. Nonostante questo, pero, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri non è ancora sicuro di […] More

Allegri potrebbe lasciare la Juve - la dirigenza avrebbe già la lista dei sostituti : La Juventus ha la necessità di programmare il futuro, infatti la rosa di questa stagione, dopo un avvio arrembante in campionato ed in Europa, nel momento clou ha tirato i remi in barca, per cui è evidente come si dovrà operare sul mercato per acquistare qualche pedina che possa innescare meglio Cristiano Ronaldo. Prima di puntare sull'acquisto dei giocatori, bisognerà sciogliere il nodo allenatore. Aspettando il summit Da aprile le pagine delle ...

Joao Cancelo sarebbe in rotta con Allegri - il giocatore potrebbe lasciare la Juve : Ci attendiamo un ricco mercato in estate, in particolar modo per la Juventus. La disfatta europea nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax ha messo in evidenza alcuni limiti della rosa bianconera e proprio per questo la dirigenza bianconera è pronta ad attuare una sorta di 'rivoluzione'. Gli acquisti, però, passeranno inevitabilmente da cessioni pesanti, in quanto a fine giugno il bilancio d'esercizio dovrebbe confermare una ...

Juve - se rimane Allegri tre big dovrebbero lasciare Torino - tra questi Dybala : I tifosi Juventini da giorni stanno attendendo il 'famoso' incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri, per conoscere quale sarà il futuro della panchina bianconera. La maggior parte dei media sostengono che la permanenza del tecnico toscano sia praticamente scontata, 'forti' delle dichiarazioni post partita di Juventus - Ajax di Agnelli, parole poi confermate anche da Allegri in un'intervista sulla ...