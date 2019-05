Agguato a Napoli | un ragazzo spara nel cortile di un ospedale

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il giorno dopo l’incontro del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro Salvini asi torna are. Questa volta neldell’Pellegrini. A pochi giorni dal ferimento della piccola Noemi, in città si torna a parlare della sicurezza degli innocenti messa a repentaglio.Un, armato di pistola e con un casco in testa, ha esploso nella notte alcuni colpi di pistola neldel nosocomio dove era arrivato un 22enne con ferite di arma da fuoco alle gambe, vittima di un altro attacco a Piazza Trieste e Trento.I colpi, come si vede nei video di sorveglianza,ti verso le scale dello stabile dove c’erano quattro persone, tra cui l’obiettivo dell’, non hanno raggiunto nessuno. La vittima, nota alle forze dell’ordine per reati di lieve entità, adesso è ...

fattoquotidiano : Napoli, agguato fallito in ospedale: spari contro uomo già ferito. Commissario Asl: “Non posso dare camici antiproi… - petergomezblog : Napoli, arrestato l’uomo che ha sparato a Noemi. Preso a Siena anche il fratello ‘Agguato in pieno contesto camorri… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Napoli, agguato fallito in ospedale: spari contro uomo già ferito. Commissario Asl: “Non posso dare camici antiproiett… -