Traforo del Gran Sasso | Strada dei Parchi cambia idea dopo gli incontri con Mit e Procura

(Di giovedì 16 maggio 2019) Ildelresta aperto. A poco più di 48 ore dal momento in cui era stata fissata la chiusura,deiha revocato la decisione annunciata negli scorsi giorni. Decisivi – come ha spiegato il vicepresidente della società concessionaria della A24 e A25, Mauro Fabris – gli “di questi giorni” compreso quello odierno ina Teramo. Venerdì, ha aggiunto il numero due didei, “ci sarà un nuovo incontro con il ministero delle Infrastrutture per decidere i primi interventi da fare sull’acquifero”. I gestori delle due tratte autoli avevano deciso di chiudere ilalla mezzanotte del 19 maggio, rischiando di tagliare in due l’Abruzzo, per la possibile reiterazione del reato in vista del processo nel quale sono imputati i vertici insieme gli amministratori di Ruzzo Reti Spa, società ...

