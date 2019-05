romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 16 MAGGIOORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA LA VIA AURELIA E LAFIUMICINO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E L’USCITA PERSUD E POI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E POI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24L’AQUILA TERAMO CODE IN USCITA DADA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E VERSOCENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI E CODE A TRATTI TRA SALARIA E VIALE DI TOR DI QUINTO NELLE DUE DIREZIONI, VERSO SAN GIOVANNIRALLENTATO TRA TIBURTINA E BIVIO A24. INCIDENTE CON DISAGI ALIN CENTRO SU VIA DAMIATA ALL’INCRCIO CON VIALE DELLE MILIZIE. INCIDENTE ANCHE SU VIA OSTIENSE ...

MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Ostiense intersezione con Via del Risaro #traffico rallentato causa #incidente - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-05-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea FL6, Roma - Cassino: traffico rallentato in direzione Cassino - Aggiornamento ore 17 -