Porti chiusi alle armi! I portuali di Genova non faranno attraccare nave carica di carri armati (Di giovedì 16 maggio 2019) I lavoratori portuali di Genova impediranno l'attracco di una nave cargo che sta trasportando armi pesanti in Arabia Saudita, paese in guerra con lo Yemen: "E' reale e preoccupante la possibilità che anche a Genova possano essere caricate armi e munizionamento militare", spiega Amnesty International. La CGIL: "Faremo tutto il necessario per impedire l’imbarco di materiale bellico".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 16 maggio 2019) I lavoratoridiimpediranno l'attracco di unacargo che sta trasportando armi pesanti in Arabia Saudita, paese in guerra con lo Yemen: "E' reale e preoccupante la possibilità che anche apossano esserete armi e munizionamento militare", spiega Amnesty International. La CGIL: "Faremo tutto il necessario per impedire l’imbarco di materiale bellico".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

matteosalvinimi : ??AGGIORNAMENTO Nave di ONG tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato… - amnestyitalia : Porti aperti alle navi che trasportano bombe. Porti chiusi alle navi che salvano vite in mare. - Linkiesta : Qualcuno può dire a Salvini che il ruolo del Ministro dell’Interno non si esaurisce nell’impedire gli sbarchi (che… -