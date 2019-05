Mick Jagger scatenato a poche settimane dall' intervento al cuore

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Gianni Nencini Ada un delicatoalposta un video in cui balla e si scatena ed appare in perfetta forma Quasi 76 anni e non sentirli,dopo un delicatoalsi mostra mentre balla e si scatena in palestra: la convalescenza sembra già finita per il frontman dei Rolling Stones. A inizio aprile la notizia di unper la sostituzione di una valvola cardiaca - poi perfettamente riuscito - aveva fatto preoccupare i fan die aveva causato lo slittamento di molte date statunitensi del tour dei Rolling Stones. L'inizio del "No Filter Tour", previsto per il 20 aprile a Miami, era stato posticipato al 21 giugno a Chicago. Lo spostamento di tre mesi aveva fatto pensare ad una lunga fase di convalescenza per. La prima foto del cantante a passeggio in un parco non aveva ...

radiodeejay : A 75 anni si dimena come un ragazzino! #MickJagger - veneziaradiotv : VIDEO: Mick Jagger, di nuovo in forma, annuncia il tour degli Stones, Britney Spears potrebbe non fare più concerti… - Manuela15945617 : RT @nuccianicolosi: Anche Mick Jagger balla Ercole ???????? #ErmalMeta #MickJagger #gruppoMetadisagiate #ercole @famedalupi -