Lega | striscione anti Salvini su facciata liceo Corleone | ' togli anche questo'

“Questa Lega è una vergogna - lo diceva anche Pino” - a Napoli lo striscione del fratello di Pino Daniele contro Salvini : anche Salvatore, fratello di Pino Daniele , partecipa alla contestazione degli striscioni contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini , atteso oggi a Napoli per prendere parte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal balconcino della sua casa, nel centro storico, ha esposto la scritta: “Questa Lega è una vergogna , lo diceva anche mio fratello Pino ”. L'articolo “Questa Lega è una vergogna , lo diceva ...

Comizio di Salvini a Salerno - i poliziotti fanno togliere a una signora lo striscione contro la Lega : Una signora , poco prima che Matteo Salvini iniziasse il Comizio a Salerno , ha esposto dal proprio balcone di casa, su richiesta dell’Arci, uno striscione privo di simboli di partito o elettorali ma con la scritta “questa Lega è una vergogna“. Alcuni uomini della digos, come si vede nel video, hanno citofonato e, una volta entrati nell’abitazione, hanno chiesto alla proprietaria di togliere lo striscione “per evitare ...

Striscione fascista tifosi Lazio - nota della Lega Serie A : “Condanniamo episodi di razzismo” : Striscione fascista tifosi Lazio, anche la Lega Serie A si espone pubblicamente sulla vicenda andata in scena ieri prima di Milan-Lazio, attraverso un comunicato. “La Lega Serie A – si legge – condanna con fermezza gli episodi di razzismo accaduti in questi ultimi giorni. Lo sport deve esaltare il rispetto, l’inclusione e lo stare insieme in armonia, valori che sono alla base delle iniziative sociali promosse da ...