Carpi | in piazza con striscioni anti-Salvini vengono fermati dalla digos | “Non è Stato di

(Di giovedì 16 maggio 2019) Mentre Matteoera a, in provincia di Modena, per un comizio, due giovani con cartelloni di protesta contro il leader della Lega sono stati. Glirecitavano due passi di una canzone di Caparezza (“Non sietevoi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti”) e una di Fabrizio De André (“Per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso coinvolti”). “Perché chiedete i documenti a noi? Non siamo in unodi polizia” si è lamentata la ragazza. Alla fine, come si vede nel video, i cartelloni sono stati sequestrati. Video Facebook L'articolo, incon: “Non èdi polizia”. “Non agitatevi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

