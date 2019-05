ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Se commetti un reato e sei detenuto a Secondigliano, in Campania, dovrai lottare per trovare un metro quadro libero: cioltre 400 carcerati in più rispetto a quanti la struttura può contenerne. Stessa cosa vale per l’altro carcere cittadino, quello di Poggioreale, dovealloggiati 731in più rispetto alla capienza, e dove, addirittura, cicelle senza riscaldamento e senza acqua calda. Se invece decidono di metterti al “Carmelo Magli” di Taranto, dovrai sapere che solo nell’ultimo anno cistati quattro suicidi. È la fotografia dell’ultimo rapporto dell’associazione Antigone, impegnata per la tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale, dal titolo “Il carcere secondo la costituzione”. Un anno di indagine, realizzata in 85 istituti, che evidenzia non solo il problema noto del sovraffollamento, ricordato anche da un altro ...

Mariacaliendo4 : RT @fattoquotidiano: Carceri, meno reati ma aumentano i detenuti e le pene sono più lunghe. In calo gli stranieri. Affollamento al 120% htt… - fattoquotidiano : Carceri, meno reati ma aumentano i detenuti e le pene sono più lunghe. In calo gli stranieri. Affollamento al 120% - Noovyis : Un nuovo post (Carceri, meno reati ma aumentano i detenuti e le pene sono più lunghe. In calo gli stranieri. Affoll… -