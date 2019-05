Alluvione in Emilia-Romagna | la procura di Forlì ha aperto un’inchiesta

Maltempo in Emilia Romagna : 1 - 2 milioni le famiglie a rischio Alluvione - campagne sommerse da 2 metri d’acqua : Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio di alluvione in Emilia Romagna che è classificata come la regione di maggiore pericolosità. Queste le cifre che si leggono dalle analisi di Coldiretti regionale sulla base dei dati Ispra, divulgata in occasione dell’emergenza Maltempo, che ha provocato l’allagamento di campagne e abitazioni per l’esondazione dei fiumi. Lo stato di difficoltà dei corsi d’acqua in Emilia Romagna ...

Alluvione Emilia-Romagna - il paradosso dell’Italia : dopo l’allarme siccità - ecco l’emergenza idrogeologica : E’ una “corrente” di centinaia di migliaia di litri al secondo, “quella che stanno sollevando le decine di impianti idrovori, accesi ininterrottamente dai Consorzi di bonifica Romagna e Burana per far defluire le acque di pioggia, riversatesi sui loro comprensori, provocando le piene dei corsi d’acqua“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque ...

Alluvione Emilia-Romagna - il governatore : “Chiederemo lo stato di emergenza nazionale” : “Ho parlato pochi minuti fa con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, noi chiediamo lo stato di emergenza nazionale, già nelle prossime ore comincerà la conta dei danni per arrivare subito a chiedere al Governo cosa deve essere risarcito per le famiglie e per le imprese“: lo ha dichiarato in diretta tv su TR24 il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in visita a Cesena. “A breve arriveranno gli ...

Maltempo Emilia-Romagna : “1 - 2 milioni di famiglie a rischio Alluvione” : “Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia–Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità“: lo rende noto Coldiretti regionale, basandosi su un’analisi dei dati Ispra, divulgata in occasione della recente emergenza che ha provocato esondazione dei fiumi e conseguenti danni. Le criticità dei corsi d’acqua sono rese evidenti, ad esempio, “dal livello idrometrico del Po ...

Maltempo - Alluvione in Emilia-Romagna : è ancora allarme rosso per le piene dei fiumi : La situazione è in miglioramento ma l’attenzione rimane ancora alta oggi in Emilia–Romagna per il passaggio delle piene di diversi fiumi: l’ultimo bollettino Arpae conferma la criticità rossa su pianura e costa romagnola per il deflusso di Savio e Montone e criticità arancione su pianura emiliana centrale, orientale e costa ferrarese. La situazione più critica nel Forlivese in particolare a Villafranca, in provincia di ...

Alluvione in Emilia-Romagna : l’emergenza sta rientrando ma la criticità idraulica è ancora elevata : L’emergenza maltempo in Emilia–Romagna sta lentamente rientrando, dopo le criticità di ieri. Il fiume Savio, esondato in più punti, ha diminuito notevolmente la sua portata di acqua scendendo a 5,77 metri dopo aver toccato ieri i 7,51. A Cesena sono continuate fino alle 2 di notte le operazioni di rimozione dei detriti sotto le arcate del Ponte Nuovo. La circolazione dei treni è tornata nella norma nella serata di ieri mentre la ...

Alluvione in Emilia-Romagna : allerta rossa da Parma a Rimini per il passaggio delle piene dei fiumi : Prosegue l’ondata di maltempo in Emilia–Romagna, dove è stata interrotta la ferrovia Rimini-Bologna, nel tratto tra Faenza e Cesena, a fini precauzionali a causa della chiusura del ponte della ferrovia sul fiume Savio, e dove si registrano alcune interruzioni sulle strade provinciali in Appennino per smottamenti e frane. In particolare, in provincia di Forlì-Cesena, a Mercato Saraceno ci sono 15 persone rimaste isolate per la chiusura ...

Maltempo - Alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche : allarme rosso - “state in casa e salite ai piani alti” [FOTO LIVE] : allarme alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche: la protezione civile ha elevato l’allerta meteo a “rossa” per criticità idraulica da oggi e per tutta la giornata di domani su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura Emiliana centrale e orientale. Estesa a domani l’allerta arancione per pericolo di esondazioni e frane nei bacini romagnoli. Allerta gialla anche per vento su costa ferrarese e ...

Maltempo in Emilia-Romagna e Alluvione del fiume Reno - Procura : “Nessun reato - archiviare fascicolo” : In riferimento all’alluvione del fiume Reno del 2 febbraio scorso a Castel Maggiore, nel Bolognese, la Procura ha stabilito che non sussiste alcuna responsabilità penale: per tale motivo ha chiesto al gip l’archiviazione “per insussistenza dei reati” del fascicolo che era stato aperto, senza ipotesi di reato né indagati, dopo un esposto della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini. La richiesta di ...