“Lo spritz non è un buon drink” | il New York Times attacca l’aperitivo italiano

(Di martedì 14 maggio 2019) Lo“non è undrink”. A dirlo è addirittura il Newche dedica un articolo all’aperitivoe non certo per decantarne le lodi. Dopo averlo definito un drink “instagram friendly” e aver parlato di come sia diventato noto ovunque, il quotidiano americano sferra il fatal colpo: “Servito in bicchieri da vino enormi,zuccherino è abbinato a prosecco di bassa qualità, acqua di soda e una fetta d’arancia fuori misura, dando vita a qualcosa che si beve come un Capri Sun (che sarebbe un succo di frutta) dopo una partita di calcio in una giornata calda. Non è una cosa positiva”. Un’altra delle cose non gradevoli, secondo il NYT, legate allo, sarebbe il fatto che il ghiaccio, a meno che non venga bevuto velocemente, si scioglie e quello che uno beve è “una versione annacquata di qualcosa”. ...

