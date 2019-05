Superbike | Mondiale 2019 | Alvaro Bautista | “Il circuito di Imola è ai limiti della

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Alvaro Bautista al comando - +43 su Rea : Alvaro Bautista rimane al comando del Mondiale Superbike 2019 con 43 punti di vantaggio su Jonathan Rea al termine del GP d’Italia 2019 dove non si è disputata gara-2 a causa del maltempo. LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Alvaro Bautista 263DUCATI JONATHAN REA 220KAWASAKI ALEX LOWES 140YAMAHA MICHAEL VAN DER ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Jonathan Rea si porta a -48 punti da Bautista : Gara-1 del Gran Premio di Italia di Imola va a Jonathan Rea. Il campione del mondo in carica ha zittito Alvaro Bautista, non lasciandogli scampo sin dal via. Sfortunato Chaz Davies, out dopo poche curve. In Classifica generale il nord-irlandese si porta a -48 punti dal rivale. Sempre sesto Marco Melandri. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike 1 ALVARO Bautista 256DUCATI 2 Jonathan REA 208KAWASAKI 3 ALEX ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Alvaro Bautista sempre più in fuga - Melandri sesto : Il weekend del Gran Premio di Aragon, valevole per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) che ha siglato la sua terza “tripletta” consecutiva dopo quella in Australia e in Thailandia. Il campione uscente della categoria delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) si è dovuto arrendere ancora una volta, dovendo alzare bandiera bianca al cospetto del centauro spagnolo. Di seguito la ...

Mondiale Superbike - GP Italia 2019 : Alvaro Bautista favorito principale ma Jonathan Rea vuole invertire il trend : Scatterà venerdì con le prime prove libere il weekend di gara dell’attesissimo Gran Premio d’Italia 2019, quarto round stagionale del Mondiale Superbike. Il campionato riservato alle moto derivate di serie si trasferisce sul circuito di Imola per il primo dei due appuntamenti previsti dal calendario nel Bel Paese, con gli appassionati Italiani che potranno godersi lo spettacolo del fenomenale duello tra Alvaro Bautista e Jonathan ...

Superbike - round Italia : Yamaha sempre più presente nel mondiale : A disposizione del più vincente Italiano in SBK, 22 successi, e del campione del mondo uscente della SuperSport non c'è la seconda moto, il che, nelle giornate di test, rallenta non poco i lavori di ...

