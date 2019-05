Paulo Dybala triste dopo la sconfitta di Roma | il messaggio social della Joya

Juventus - addio di Paulo Dybala? Le sue pesantissime parole : il futuro è un'incognita : Paulo Dybala è stato uno dei primi juventini a rompere il silenzio dopo la bruciante disfatta di martedì sera in Champions contro l' Ajax, con un post su Instagram che rinnova l' amore per la maglia che indossa dal 2015: «I capitani soffrono ancora di più per le sconfitte. Le superano lentamente, in

Juventus - nuovo infortunio per Paulo Dybala : Torino - Che non fosse il suo momento fortunato , Paulo Dybala l'aveva capito da tempo. Costretto a cambiare ruolo per l'arrivo di Ronaldo e finito in una crisi senza precedenti per i pochi gol ...

VIDEO Paulo Dybala titolare in Juventus-Ajax - la Joya per il riscatto : raddrizzerà la stagione in Champions League? : Dybala non ha avuto una stagione positiva, non è praticamente mai stato protagonista in quest’annata e non ha mai inciso abbastanza. Stasera dovrà giocare ai livelli dei giorni migliori per trascinare la Juventus nel ritorno dei quarti di finale della Champions League, spetterà anche all’argentino guidare i compagni contro l’Ajax verso la conquista del passaggio del turno. L’argentino completerà il tridente offensivo ...

Paulo Dybala manda un messaggio a Ramy e lo invita allo stadio : “Sei un eroe - voglio conoscerti” : “Ciao Ramy, come stai? Spero molto bene. Sono Paulo Dybala, volevo dirti che ho saputo quello che hai fatto, sei veramente un eroe. Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe parlare con te. E vorrei invitarti allo Stadium a vedere una partita, quando potrai. Spero veramente di poterti conoscere. Sono davvero contento di poterti mandare questo audio: sei davvero un grande, ti mando un forte abbraccio“. ...