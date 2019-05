Nadia Toffa assente alla conduzione de Le Iene | i colleghi | ' È stanca'

Nadia Toffa non partecipa all’ultima puntata de Le Iene : "Questa sera siamo solo tre maschietti": Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma hanno aperto così l'ultima puntata de Le Iene e salutato Nadia Toffa che, a causa di una pesante cura, non ha potuto partecipare. "Nadia ha preferito riposarsi", ha detto Golia aggiungendo "se è lei a dire che è stanca vi dovete fidare, lo è davvero". E per lei un lungo applauso da parte del pubblico. "La nostra terminator bionda di 50 chili e lì a guardarci e ...

