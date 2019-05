La prova del cuoco | anche Emanuela Aureli e Claudio Lippi nella giuria della

blogo

(Di lunedì 13 maggio 2019) Oggi alle undici e mezza parte la trentaseiesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019del. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i saporitavola italiana le massaie del mezzogiornoRete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi diamo in anteprima i nomi dei giudici che andranno a giudicare le ricette proposte dai concorrenti in campostorica gara di cucina ospitata dal programma del mezzogiorno di Rai1.Ladeltrentaseiesima settimana (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 13 maggio 2019 11:03.

CarloCalenda : Nunzia scusami ma è una roba pretestuosa. Non c’è alcun contatto tra PD e 5S, stiamo ammazzandoci per fare una camp… - fattoquotidiano : Lega, Travaglio: “Il caso Siri è la prova della sua permeabilità. Come nel ’92 è oggetto del desiderio di chi cerca… - ItaliaTeam_it : ANDIAMOOOOO! ???? #ItaliaTeam straripante in Coppa del Mondo, a Tunisi @marti_criscio94, @RossellaGreg, @IreVecchi e… -