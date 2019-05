Il disastro del Monaco

Italia Olivicola : “Grande attenzione dei vertici dell’Unione Europea per il disastro xylella” : Il sostegno economico dell’Unione Europea per la ricostruzione dell’olivicoltura salentina, la nomina di un Italiano alla direzione del Consiglio Oleicolo Internazionale, l’apertura di una corsia preferenziale per l’olio extravergine d’oliva Italiano sul mercato giapponese. Sono questi i temi affrontati a Tokyo dal Presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, durante gli incontri con il Commissario Europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, ...

Ferrari - la fine drammatica del campionato : disastro-Binotto - c'è puzza di resa : Quinta gara e quinta doppietta per la Mercedes. Al Gran Premio di Formula 1 di Barcellona è Lewis Hamilton a trionfare davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Per la Ferrari, invece, l' ennesimo weekend disastroso che si conclude con il quarto posto di Sebastian Vettel e la quinta piazza di

Antonio Socci contro Mario Monti : "L'artefice del disastro economico che profetizza catastrofi" : Sul sito della Treccani è finito il micidiale soprannome che Beppe Grillo affibbiò a Mario Monti: Rigor Montis. L'«uomo del rigore» europeo-teutonico applicò all' Italia le ricette di Bruxelles e fu una mazzata pazzesca per il Paese. Crollo del pil a meno 2,5 per cento e lunga recessione, crollo del

MotoGP - Silverstone confermata fino al 2021 dopo il disastro dello scorso anno : Nonostante il disastro dello scorso anno , quando la gara della MotoGP fu cancellata a causa di un asfalto incapace di drenare le forti piogge del weekend, la pista di Silverstone resterà nel ...

Panchina Barcellona - adesso Valverde rischia. Bartomeu sul futuro del tecnico : “Notte disastrosa” : Quella di Anfield è la seconda rimonta di fila subita in malo modo dal Barcellona, che replica contro il Liverpool alla netta sconfitta dello scorso anno a Roma. E a questo punto, a rischiare è il maggior artefice dei risultati sopracitati, il tecnico blaugrana Ernesto Valverde. Stampa e tifosi sono andati contro l’allenatore catalano dopo la debacle di ieri. Intercettato dalla stampa spagnola, il presidente del Barça Josep Maria ...

Luigi Di Maio - la soglia del disastro. L'esperta Sofia Ventura : "Cosa succede se il M5s va sotto il 20%" : C'è solo una condizione per pensare alla crisi di governo e alle elezioni anticipate. Secondo Sofia Ventura, politologa e docente di Scienze politiche all'Università di Bologna, è il crollo elettorale del Movimento 5 Stelle, già a partire dalle elezioni europee del 26 maggio. Premessa: secondo l'esp

disastro Wallace : regala il 2-1 all'Atalanta e fa l'autogol del 3-1 : E pensare che Inzaghi lo aveva difeso per rilanciarlo: 'Non dimenticatevi che ha sempre dato tutto e si era infortunato per la Lazio a San Siro. Ora è tornato a buon livello'. Wallace fa il bis dopo ...

Volley - i migliori italiani delle FINALI dei play-off di Superlega : Lanza e Colaci protagonisti - Kovar si salva nel disastro Lube : Solo Perugia o quasi nella prima sfida della serie di finale dei play-off scudetto in Superlega. La Sir Safety, dopo aver sofferto le pene dell’inferno in semifinale, ha dominato gara-1 tra le mura amiche ed è partita con il piede giusto nella sfida che vale il campionato. Ecco gli italiani che hanno ben figurato al PalaBarton: FILIPPO Lanza. Riserva per gara-1 di finale la sua migliore gara nei play-off. Sembra lontana anni luce gara-4 di ...

Mario Monti - l'incubo della patrimoniale per evitare il disastro : il consiglio kamikaze al governo : L'ex premier Mario Monti ha una soluzione chiara per risolvere i problemi economici dell'Italia che, nonostante i dati positivi sfornati dall'Istat sull'occupazione in crescita, sono ancora tanti. In un colloquio con il Foglio, il senatore a vita diche che è difficile individuare un qualche elemento

Processo per l'incidente a Michel Chabod : in aula i periti delle difese Aosta - Sentiti - nell'udienza per disastro colposo - ingegneri e ... : Chiusi da un accordo gli aspetti del risarcimento civile e dell'accusa di lesioni, è ancora aperto un filone processuale nato dal tragico incidente che, il 16 marzo 2011, rese gravemente invalido l'...

Viterbo : Nell'anniversario del disastro nucleare di Cernobyl : Difendere quest'unico mondo vivente di cui siamo parte e custodi. Solo la nonviolenza puo' salvare l'umanita' e la biosfera dalla catastrofe. Ogni vittima ha il volto di Abele. Salvare le vite e' il ...

Accadde oggi : il 26 aprile 1986 il disastro di Chernobyl - la catastrofe nucleare più grave della storia : Alle 01:24 del 26 aprile 1986 un guasto al reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl, nei pressi di Kiev in Ucraina, provoca il più grande incidente della storia dell’energia nucleare. La nube radioattiva che si sviluppa investe tutta l’Europa provocando una serie di conseguenze nella popolazione. Nelle settimane successive allo scoppio, a causa delle radiazioni, furono trentuno i lavoratori della centrale e i pompieri ...

Walter Veltroni e il buco di Roma - alle origini del disastro : le sue pesantissime responsabilità : Ovviamente lui rifiuta il titolo di "Mister buco". Walter Veltroni non ci sta a passare come il sindaco del debito, lo sprecone che ha allargato la voragine Romana. Eppure, ogni volta che si parla dei miliardi di rosso della Capitale, specie in questi tempi di governo gialloverde con il botta e risp

Matteo Salvini - il colpo basso del grillino Di Stefano : "Vi ricordate la frase magica?". disastroso autogol : La campagna elettorale grillina arriva a questo punto. Ad attaccare Matteo Salvini non sono più eurodeputati o parlamentari semplici del Movimento 5 Stelle (situazione imbarazzante, ma comprensibile dal punto di vista istituzionale), ma pure esponenti del suo stesso governo. Di fatto, dunque, collab