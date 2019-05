Festival di Cannes | la parità? “Noi scegliamo secondo il merito”

ilfogliettone

(Di lunedì 13 maggio 2019) Alain Delon è una leggenda del cinema francese; per questo è giusto assegnargli una Palma d'Oro alla carriera. Così Thierry Frémaux, delegato generale deldi, in una conferenza stampa in cui ha anche difeso la selezione dei film presentati: ci sono quindici registe donne di cui quattro in concorso, un vero record per ilsulla Croisette. Tutte scelte basate sul merito però, ha detto Frémaux: non bisogna mescolare il desiderio dicon la selezione. Il riferimento è al collettivo "50/50 entro il 2020", che ha spinto ila impegnarsi per tutelare diversità e pari opportunità, ma anche a promettere tolleranza zero verso ogni abuso. "Pensare a una metà di registe donne aè un sogno, non una utopia", ha detto Frémaux, ma sempre sul merito bisogna basarsi.La vera polemica femminista aquest'anno però riguarda Alain Delon; all'attore dagli ...

