Censurare libri è un atto fascista

(Di lunedì 13 maggio 2019) Senza arrivare alla sottile, lunga e precisa analisi di Galli della Loggia sul Corriere io lo avevo pensato immediatamente: ma come si fa a escludere da un salone del libro una casa editrice perché il suo titolare è dichiaratamente un… estimatore del fascismo? Forse si ritorna ora a processare le idee come fecero proprio i fascisti? Si dimentica che i reati di apologia sono pressoché spariti come è giusto che sia? È mai possibile escludere da un salone del libro un soggetto non perché compie atti di violenza o è un delinquente, ma solo perché pensa male e sbagliato? Siamo matti! Chi ha partorito questo gesto assurdo va escluso dal consesso civile. Non dico questo ma serve per capire. Su questa strada tutti i film prodotti dalla Medusa o tutti idi Mondadori, ambedue di Berlusconi, dovrebbero essere banditi ...

