romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 10:30: VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 9.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA TUSCOLANA E LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; PER IL RESTO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 8.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24 È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; PER IL RESTO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE NELLE DUE DIREZIONI, RESTANDO SULL’APPIA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’ DI ALBANO E GENZANO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE NELLE DUE DIREZIONI, RESTANDO SULL’APPIA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’ DI ALBANO E GENZANO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 18 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA. SULLA COLOMBO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO VERSO OSTIA, TRAFFICO REGOLARE. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO VERSO OSTIA. SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO VERSO OSTIA. SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. INFINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA PINDARO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE DOPO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA E’ STATO RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO TRA CASAL LUMBROSO E LA Roma FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO ECASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 11 MAGGIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE HA PROVOCATO LA CHIUSURA AL KM 63+500 ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO IN CARREGGIATA ESTERNA, SI TRANSITA IN COMPLANARE FINO ALLA Roma FIUMICINO. UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA IN CARREGGIATA INTERNA, AL KM 46+800 PROVOCA CODE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. SUL TRATTO ...