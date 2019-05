Verissimo | Toto Cutugno si commuove | Sono un miracolato | grazie a un collega

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Serena Granato Il cantante de "L'Italiano" ha confermato al pubblico didi aver sofferto a lungo, a causa di un tumore alla prostata Lo scorso sabato 11 maggio è stata trasmessa la nuova puntata di, il talk-show di Canale 5 condotto da SIlvia Toffanin. Il nuovo appuntamento-tv ha visto presentarsi, tra gli ospiti in studio, il cantante, che ha concesso una nuova intervista. Così, l'interprete de "L'Italiano" ha parlato al pubblico della sua malattia. Nel lontano 2009,scoprì di essere malato di cancro;era stato colpito da un tumore alla prostata, una grave malattia che il cantante è riuscito a tenere a bada,all'aiuto della famiglia e di amici a lui più cari, tra cui un, che gli ha salvato la vita.e il consiglio di Al Bano Carrisi, aRecentemente, era stata divulgata la notizia che vedeva ...

franbellino : Verissimo, Toto Cutugno in lacrime: 'Ho visto la mia sorellina morire dinanzi ai miei... - Blitz quotidiano - infoitcultura : Toto Cutugno in lacrime a Verissimo: «La mia sorellina morta mentre mangiava, ero con lei» - BlitzQuotidiano : Verissimo, Toto Cutugno in lacrime: “Ho visto la mia sorellina morire dinanzi ai miei occhi” -