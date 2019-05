Serie A il Toro stende in rimonta il Sassuolo

Playoff NBA – Toronto asfalta Philadelphia e scappa avanti nella Serie - Jokic regala il 3-2 a Denver su Portland : I Raptors e i Nuggets si impongono in Gara-5 su Philadelphia e Blazers, portandosi momentaneamente sul 3-2 nella serie Denver e Toronto mettono il naso avanti nelle semifinali di Conference, superando nettamente in Gara.5 rispettivamente Portland e Philadelphia. Successo schiacciante per i Nuggets che, trascinati da un super Jokic, non lasciano scampo ai Blazers stendendoli con il pesante punteggio di 124-98. Il giocatore serbo mette a ...

NBA Playoff : Toronto e Denver pareggiano sul 2-2 la Serie delle semifinali : ROMA - Toronto e Denver pareggiano sul 2-2 la serie delle semifinali dei play-off di Nba rispettivamente contro Philadelphia e Portland . In gara-4, nella notte italiana, i Raptors si aggiudicano per ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Leonard trascina Toronto in casa di Philadelphia! Denver sbanca Portland - entrambe le Serie in perfetta parità : Arrivano due successi esterni nella notte dedicata alla gara-4 delle semifinali dei Playoff NBA 2019. Toronto si impone in casa di Philadelphia grazie ad una prestazione da autentico fuoriclasse di Kawhi Leonard, mentre Jamal Murray e Nikola Jokic sono gli artefici principali della vittoria di Denver sul campo di Portland. entrambe le serie si trovano al momento sul punteggio di 2-2, in attesa delle ultime partite che faranno la differenza e ...

Probabili formazioni Serie B - 37^ giornata : nel Palermo fuori Nestorovski per infortunio - in dubbio Okereke nello Spezia : Probabili formazioni Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B dopo il turno infrasettimanale. La giornata si apre domani alle 15, con quattro sfide; occhi puntati sempre sul Palermo, che dopo aver sprecato le ultime occasioni cerca di tornare alla vittoria in casa dell’Ascoli. Il Lecce riposa, opportunità dunque per i rosanero di accorciare sui pugliesi e rimandare ogni verdetto all’ultima giornata. In ...

Nba - playoff : Embiid boom - i Sixers schiantano Toronto : Serie sul 2-1 : Joel Hans Embiid, 25 anni. Afp Philadelphia, 3,-Toronto, 2, 116-95, 2-1 nella serie, Dopo un inizio di serie sottotono arriva l'esplosione, peraltro attesa soprattutto dai fan di Philadelphia, di Joel ...

Serie A - calendario delle sei squadre in lizza per il 3° e 4° posto : Toro-Lazio all'ultima : E' la lotta per la Champions League ad infiammare il finale del campionato di Serie A. Quattro giornate alla fine del torneo e ancora tante emozioni da vivere. Del resto basta guardare alla classifica per capirlo. Con la Juventus già vincitrice dello scudetto e con il Napoli già qualificato alla prossima Champions, restano da assegnare gli ultimi due posti. La classifica vede al terzo posto l'Inter a quota 62 punti, quindi Atalanta quarta a 59 e ...

VIDEO Toronto-Philadelphia 89-94 - highlights e sintesi gara-2 semifinali NBA : colpo esterno dei 76ers - Serie in parità : Philadelphia ha sconfitto i Toronto Raptors per 94-89 nella gara-2 delle semifinali NBA, pesantissimo colpaccio in trasferta dei 76ers che sono passati sul campo della compagine canadese grazie alla grande prova di Jimmy Butler. La serie ora è in perfetta parità (1-1). Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Toronto-Philadelphia, gara-2 della semifinale di Eastern Conference nella NBA. VIDEO highlights Toronto-Philadelphia, ...

Nba - playoff : Butler pareggia la Serie con Toronto - Denver piega Portland in gara-1 : Salta un altro fattore campo a Est. I Philadelphia 76er s, guidati da un super Jimmy Butler , autore di una prova da 30 punti, sbancano l'Air Canada Centre di Toronto e pareggiano i conti nella serie ...

Playoff NBA - Toronto-Philadelphia gara-2 89-94 : Butler da 30 - i Sixers pareggiano la Serie : Quando i Philadelphia 76ers hanno ceduto due pezzi importanti del loro quintetto come Robert Covington e Dario Saric per acquisire Jimmy Butler, lo hanno fatto nella convinzione che il numero 23 ...

Playoff NBA - Toronto-Orlando 115-96 : Leonard quasi perfetto - i Raptors chiudono la Serie : Toronto Raptors-Orlando Magic 115-96 La storia dei Toronto Raptors ai Playoff non è mai stata particolarmente fortunata, né dominante. È comunque curioso che per loro questa gara-5 rappresenti un ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Boston chiude la Serie - Gallinari sotto 3-1 con Golden State. Portland e Toronto allungano : I Boston Celtics sono la prima squadra a qualificarsi per il secondo turno dei Playoff NBA 2019. La formazione allenata da Brad Stevens ha chiuso sul 4-0 la serie contro Indiana, superando i Pacers anche in gara-4 per 110-106. Una partita combattuta e che ha visto ancora una volta i Celtics allungare in maniera decisiva negli ultimi cinque minuti. Decisivi i canestri di Gordon Hayward, miglior marcatore della compagine di Stevens con 20 punti, ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto e Denver pareggiano le loro Serie - Portland raddoppia : I Toronto Raptors riscattano la sconfitta in gara-1 della serie di primo turno dei Playoff della Eastern Conference con gli Orlando Magic dominandoli per 111-82 e riportando il punteggio complessivo in parità sull’1-1. Il merito è specialmente di Kawhi Leonard, autore di 37 punti e 15 centri dal campo su 22, il suo massimo in carriera, e di Kyle Lowry, che riscatta lo “zero” in gara-1 mettendo a referto 22 punti, Pascal Siakam aggiunge inoltre ...

Serie B - Nestorovski e Puscas lanciano il Palermo nella sfida più attesa : 2-1 corsaro a Benevento : Benevento - Il Palermo è terzo, a un punto dal Lecce e dal Brescia capolisti: nella partita più importante e rischiosa, la banda di Stellone esce vittoriosa dal Vigorito contro il Benevento , staccato ...