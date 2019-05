Padre Pio e il Truce devoto

Salvini a Pietrelcina : 'Chiedo consiglio a Padre Pio tutti i giorni' - Sky TG24 - : Il vicepremier si trova in Campania, nel paese natale del santo: "È un grande uomo che ho studiato, che apprezzo". Poi un pensiero a Noemi, la bimba ferita a Napoli durante un agguato camorristico: "...

Litigano pure sui santi : Salvini sfida il premier e omaggia Padre Pio : Come quella che si rischia oggi con la visita di Matteo Salvini a Padre Pio, il santo più venerato al mondo e del quale il premier Giuseppe Conte tiene devotamente nel portafoglio l'immaginetta ...

Padre Pio - tre iniziative per ricordarlo : Alla cronaca di ieri, oggi divenuta storia, si aggiungono i ricordi dei rappresentanti dei due principali enti che organizzarono l'evento: l'allora ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini ...

Padre Pio - tre eventi per ricordarlo : Alla cronaca di ieri, oggi divenuta storia, si aggiungono i ricordi dei rappresentanti dei due principali enti che organizzarono l'evento: l'allora ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini ...

In ricordo di Padre Pio : Alla cronaca di ieri, oggi divenuta storia, si aggiungono i ricordi dei rappresentanti dei due principali enti che organizzarono l'evento: l'allora ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini ...

Clizia Fornasier ricorda l’incidente con Attilio Fontana : “Grazie Padre Pio” : L’attrice Clizia Fornasier è stata ospite di Detto Fatto di Bianca Guaccero. Per l’occasione ha ricordato il grave incidente che l’ha vista vittima insieme al compagno Attilio Fontana Clizia Fornasier, attrice e cantante, è stata ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto. La Fornasier, che in tv ha anche fatto vedere la sua bravura in […] L'articolo Clizia Fornasier ricorda l’incidente con Attilio Fontana: ...

Ciao Darwin 8 campione di share - ma alcuni utenti contestano l'assenza di 'Padre Natura' : Ieri sera, venerdì 5 aprile, è andata in onda la quarta puntata di Ciao Darwin 8. A sfidarsi nello storico varietà di Canale 5 sono state le "Giuliette" e le "Messaline". La sfida tutta al femminile, dunque, ha visto scontrarsi due tipologgie di donne molto diverse tra di loro. Da una parte le Giuliette, capitanate da Giorgia Palmas, in rappresentanza della categoria delle donne caste e leali, mentre dall'altra le Messaline la cui madrina era ...

La Spezia - scuole allagate per la pioggia. Padre e figlio salvati dal sottopasso| : Danni in tutta la Liguria, soprattutto nello Spezzino. In serata grandinate eccezionali a Spotorno. Domani spunterà il sole

Pensioni - parla Salvini : 'Non cancello quota 100 neanche se viene Padre Pio' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 aprile 2019 vedono arrivare nuove forti dichiarazioni dal Governo ed in particolare dal Vice Premier Salvini in merito alla quota 100 ed all'intenzione di mantenere in essere il provvedimento. Sulla questione il dibattito si è riacceso dopo i dubbi espressi nella giornata di ieri dall'OCSE, che ne ha chiesto l'abrogazione assieme ad un ripensamento da attuare anche sul reddito di cittadinanza. Nel ...

Desirée Piovanelli - le due tracce di dna mai analizzate sono di un quinto uomo. Padre della vittima : “La procura lo cerchi” : “Mia figlia non è stata uccisa per avere detto no a un rapporto sessuale. Ma perché dietro al suo omicidio ci sono un mandante e un giro di pedofilia“. Maurizio Piovanelli, Padre di Desirée che l’anno scorso ha ottenuto l’apertura di una nuova inchiesta, è convinto che la ragazza, ammazzata a 14 anni nel 2002 da tre amici coetanei e da un adulto, sia morta per mano di un uomo che non è finito in carcere come gli altri ...

Il Padre di Piatek spaventa il Milan : “vuole portare la squadra in Champions - ma pensa sempre di cambiare” : Le dichiarazioni del padre di Piatek spaventano il Milan: l’attaccante polacco vuole la Champions, ma alla scadenza del contratto i rossoneri dovranno dimostrarsi all’altezza della sua ambizione Krzysztof Piatek in questo momento è il giocatore sul quale i tifosi del Milan, e probabilmente anche Gattuso, ripongono la loro maggiore fiducia. Da quando il bomber polacco ha vestito la maglia rossonera a gennaio, il Milan ha ...

Padre Pio - il miracolo che salvò i contadini dalla fame : Tra i tanti miracoli che si possono attribuire al Santo di Pietrelcina, ricordiamo oggi quello che viene denominato dei mandorli. Un miracolo che riuscì a salvare i contadini che avevano chiesto la benedizione dalla fame. Il santo e la sua gente Pio da Pietrelcina, più conosciuto come Padre Pio - il suo nome era Francesco Forgione nato a Pietrelcina il 25 maggio del 1887 - è morto a San Giovanni Rotondo nel 1968. Ha fatto parte dell'Ordine dei ...

Padre Pio - il miracolo che salvò i contadini dalla fame : Tra i tanti miracoli che si possono attribuire al Santo di Pietrelcina, ricordiamo oggi quello che viene denominato dei mandorli. Un miracolo che riuscì a salvare i contadini che avevano chiesto la benedizione dalla fame. Il santo e la sua gente Pio da Pietrelcina, più conosciuto come Padre Pio - il suo nome era Francesco Forgione nato a Pietrelcina il 25 maggio del 1887 - è morto a San Giovanni Rotondo nel 1968. Ha fatto parte dell'Ordine dei ...

Un esempio in un triste caso di cronaca. Fermiamo lo sguardo su quel Padre fedele : Per noi, qui, solo brevi in cronaca senza enfasi e lontano anni luce dai giudizi sommari . Eppure in questa mesta storia c'è un personaggio sui cui vale la pena di fermare lo sguardo, uno che non ...