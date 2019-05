Addio a Vittorio | sopravvissuto all' Olocausto per 2 chili in più

huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) È morto l′11 maggio a 105 anniPalmas, l’uomo di Perdasdefogu (Nuoro) che si salvò dall’perché pesava duein più. i nazisti mandavano a morire nelle camere a gas chi pesava 35, mentre la bilancia perne segnava 37. Lo riporta l’Unione Sarda.Palmas fu deportato nel 1944 nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, in Germania. Quell’anno l’uomo perse la prima moglie e la figlia Maria. Una volta tornato in Sardegna e scampato alla furia nazista, si risposò ed ebbe 5 figli.La sua famiglia, composta da 14 nipoti e 10 pronipoti, aveva spento insieme a lui le 105 candeline.

