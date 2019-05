Voci di corridoio vogliono Final Fantasy VII Remake in uscita nel 2020

eurogamer

(Di sabato 11 maggio 2019) Lo sviluppo diVIIsembrava essere senza fine (come purtroppo spesso accade in casa Square Enix), eppure adesso si parla di una possibile finestra di lancio, ovviamente non ufficiale.Come leggiamo su Resetera, il gioco è tornato a far parlare di sé dopo un interessante trailer in occasione del nuovo State of Play di Sony, ma purtroppo il filmato non ha portato con sé alcuna data di lancio. L'attesissimodel settimo capitolo della saga di, uno dei più amati in assoluto, sarà distribuito ad episodi come ormai avrete sentito, e secondo un'indiscrezione condivisa dal sito di TrueGaming il gioco sarebbe in arrivo nel.Fonte di questa voce è King Zell, leaker già in passato rivelatosi attendibile. Non ci è data sapere la data precisa né il numero di episodi di cui quest'avventura sarà composta. Per questo motivo non ci resta che attendere ...

